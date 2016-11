Vítězství Trumpa nakoplo i ruské finanční trhy

Zvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem přinese lepší vztahy Spojených států a Ruska, tvrdí někteří analytici. Nově zvolený prezident USA během předvolební kampaně několikrát ocenil Vladimira Putina jako silného vůdce. Ruský prezident na oplátku dal jasně najevo, že by v Bílém domě raději viděl republikánského kandidáta než Hillary Clintonovou, která hrozila zpřísněním mezinárodních sankcí vůči Rusku. Trumpovi po jeho překvapivé výhře pogratuloval.

Nejen Putin, také ruští investoři evidentně uvítali výsledek amerických voleb. Na historické maximum se dostal akciový index MICEX, když během Trumpovy vítězné středy stoupl o více než tři procenta. Stejný růst zaznamenal i index RTS. Dnes navíc MICEX přidal další dvě procenta, RTS ještě o půl procentního bodu více.

„Reakce trhů může odrážet naději, že sankce (vůči Rusku) budou zrušeny,“ uvedl serveru CNN americký ekonom William Jackson. „Dopad na reálnou ekonomiku by záležel na tom, jaké země by se přidaly a do jaké míry by byly sankce odstraněny,“ dodává.

Roční vývoj indexu MICEX:

Z padesátky společností, které zahrnuje index MICEX, jich zaznamenalo růst 46 včetně ropného gigantu Gazprom nebo největší ruské banky Sberbank. Podle odborníků právě tyto společnosti, které jsou provázané s Kremlem, posílí nejvíce.

Mezinárodní společenství uvalilo na Rusko sankce v roce 2014 kvůli konfliktu na Ukrajině. Ruská ekonomika se od té doby dostává do stále horší kondice. Hlavní příčinou je však propad cen ropy, na které je ruská ekonomika velice závislá.

Trumpovy vazby na Rusko byly během kampaně pro republikánský tábor citlivý problém. Ministerstvo zahraničí USA obviňuje ruské hackery z útoků na servery volebního štábu Demokratické strany a z krádeže dokumentů. Americké zpravodajské služby nevylučují, že akce inspiroval Kreml s cílem volby ovlivnit. Rusko ale takové záměry popírá.

