Brexit 2.0: volební šok v USA rozkmital měnové trhy

Když republikánský kandidát Donald Trump v pondělí sebevědomě prohlásil, že úterní hlasování přinese světu a finančním trhům „Brexit+++“ v podobě jeho zvolení do prezidentského úřadu, investoři po celém jej víceméně ignorovali s tím, že jde jen o další z řady pro Trumpa typických nadsázek. Ve světle miliardářova překvapivého vítězství už však podobné označení tak absurdně nevypadá a investoři, do poslední chvíle favorizující demokratku Hillary Clintonovou, na to nyní doplácí.

Škatulata na měnových trzích se spustila kolem druhé hodiny ranní středoevropského času, kdy se začaly objevovat první vypovídající výsledky z klíčových států, takzvaných swing states. Trump získal navzdory očekávání většinu z nich, což mu dveře do Bílého domu otevřelo i přes to, že v absolutních číslech zaostal za svoji rivalkou o více než 150 tisíc voličských hlasů. Pohyby na světových finančních trzích, jež překvapivý výsledek hlasování způsobil, tak nakonec červnové dění po britském referendu o brexitu skutečně v mnohém připomínají.

Vítězové a poražení

Kurzy hlavních světových měn se pustily do pohybu od jedné hodiny ranní středoevropského času. Americký dolar vyšel z překvapivého Trumpova triumfu nejprve oslaben, když ztratil 1,8 procenta oproti váženému průměru šesti hlavních světových měn. Například euro, švýcarský frank i česká koruna vystoupaly mezi jednou a pátou hodinou ranní vůči dolaru o 2,5 procenta a jen o něco menší růst zaznamenala britská libra.

Během dopoledne však dolar nabral velkou část ztracené hodnoty zpět. Kurzy eura, libry, franku i koruny se vrátily na předvolební úrovně a stejně tak hodnota dolarového indexu vůči koše měn (z nějž téměř 75 procent tvoří právě euro libra a frank) se vrátila na podobnou úroveň jako před uzavřením volebních místností. Nárůst oproti americké měně si tak udržel z významných měn pouze japonský jen, jenž posílil vůči dolaru o více než 1 procento.

Vývoj kurzu eura k dolaru

Dá-li se tedy japonské platidlo po volbách označit za vítěze mezi měnami, pak jednoznačným poraženým je mexické peso. Silnou provázanost s průběhem kampaně ukazovalo platidlo jižního souseda Spojených států již dlouho před samotnými volbami. Kdykoliv vzrostly preference Clintonové (například po první televizní debatě), peso zhodnotilo. Naopak Trumpovo dotahování v předvolebních průzkumech mělo na mexickou měnu negativní efekt.

Pohotovost na jih od hranic

Spojené státy jsou pro Mexiko nejvýznamnějším obchodním partnerem. Donald Trump však proti němu od začátku kampaně vystupoval velmi kriticky a do svého programu zařadil několik pro Mexiko velmi rizikových opatření. Plánuje například zavést zvláštní cla na dovoz mexického zboží, zrušit dohodu o volném obchodu NAFTA či bránit Mexičanům pracujícím v USA posílat peníze rodinám do své vlasti.

Vývoj kurzu dolaru k mexickému pesu

Právě z těchto důvodů budilo Trumpovo případné zvolení v Mexiku velké obavy a není divu, že jeho konečné vítězství poslalo tamní měnu do kolen. Mexické peso se během prvních pár hodin po uzavření volebních místností propadlo vůči dolaru o více než 11 procent, čímž se dostalo na historické minimum. A přestože se během středečního rána částečně vzpamatovalo, stále se obchoduje na hodnotě o 9 procent nižší než před volbami. Ve snaze o stabilizaci monetární politiky je tak možné, že mexická centrální banka sáhne ke zvýšení úrokových sazeb či umělému zhodnocení pesa pomocí měnových intervencí.

Případné zrušení (či jen přehodnocení) dohody NAFTA by se kromě Mexika dotklo také Kanady, jejíž dolar vůči tomu americkému poklesl v reakci na Trumpovo vítězství o zhruba 1,3 procenta. Podobný propad zaznamenal také australský a novozélandský dolar a ztráty v rozmezí 2-3 procent postihly jihokorejský won, jihoafrický rand a brazilský real.

