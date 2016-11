Trump může změnit vztahy s Ruskem. Putin mu již blahopřál

„Je znepokojující fakt, že Donald Trump se vyjadřuje poměrně pozitivně o (ruském prezidentovi) Vladimiru Putinovi, chce s Ruskem spolupracovat. Což by naopak jenom zdůraznilo to, že celá struktura NATO by byla oslabena,“ sdělil analytik Asociace pro mezinárodní otázky Petr Boháček. Podle něj je důraz na vztahy s Ruskem mnohem větší riziko než Trumpova hrozba z kampaně, že by USA nepřišly na pomoc zemím, které neplní své závazky v Severoatlantické alianci.

Ruský prezident Vladimir Putin již zaslal Donaldu Trumpovi blahopřejný telegram k vítězství v amerických prezidentských volbách. Podle ruských médií rovněž vyjádřil naději ve zlepšení vztahů Ruska a Spojených států. Putin „doufá ve spolupráci zaměřenou na vyvedení rusko-amerických vztahů z krize a také na řešení aktuálních mezinárodních problémů a na hledání účinných odpovědí na výzvy globální bezpečnosti,“ citoval TASS ze sdělení tiskové služby Kremlu.

Trump o Rusku mluvil pozitivně

Jan Eichler z Ústavu mezinárodních vztahů také připomíná, že se Trump v kampani vyjadřoval o Rusku i o Putinovi pozitivně, což by se mohlo přenést i do jeho prezidentství. „Možná bude menší důraz na konfrontaci (s Ruskem),“ uvedl. „Nemyslím, že by došlo k nějak dramatickému oslabení transatlantické vazby. Asi lze očekávat, že bude tlačit na ostatní státy, aby se více podílely na společné obraně a aby všechno nenechávaly jenom na Spojených státech,“ doplnil však.

Ruský prezident již v reakci na Trumpovo zvolení vyjádřil přesvědčení, že „rozvíjení konstruktivního dialogu mezi Moskvou a Washingtonem, založeného na principech rovnoprávnosti, vzájemné úcty a reálného respektování stanovisek druhé strany, odpovídá zájmům lidu našich zemí i celého mezinárodního společenství“.

S Trumpem posílí izolacionismus

Podle Petra Boháčka s Trumpem hrozí i posílení tendencí Washingtonu k izolaci před světem. „Narušení spojeneckých závazků ze strany Ameriky může destabilizovat několik regionů a izolacionistická politika by jednoznačně omezila jejich sílu a jejich možnost ovlivňovat dění ve světě,“ varoval. Kromě oslabení vztahů v NATO podle něj může být vážná i situace ve východní Asii, protože pro Jižní Koreu a Japonsko je spolupráce s USA základním kamenem jejich bezpečnostní politiky.

Boháček také podotkl, že vítězství Trumpa je velké překvapení. „Jenom to dokazuje neschopnost v posledních letech jak v Británii, tak v Kolumbii předpovídat výsledky voleb,“ přirovnal americké volby k letošním referendům o odchodu Británie z Evropské unie a o mírové dohodě v Kolumbii, která také dopadla jinak, než slibovaly průzkumy. Podle Boháčka je mnohem složitější předpovídat výsledky populistických uskupení, protože jejich příznivci se o účasti ve volbách a o svém hlasu rozhodují emotivně.

Pro Eichlera není překvapením samotný výsledek prezidentských voleb, ale už to, jací kandidáti uspěli. „Nebyli tam zrovna nejsilnější kandidáti. Když si vzpomeneme třeba před osmi letech, kdy byl (současný prezident Barack) Obama a proti němu (senátor John) McCain, tam to bylo o spoustě důležitých myšlenek. A tato kampaň nebyla tolik o velkých myšlenkách,“ řekl.

