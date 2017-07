Verizon nemá dost. Dostal chuť na Disney

Se zprávou o zájmu Verizonu přišel deník New York Post. Telekomunikační společnost by tímto tahem dokázala udržet krok s konkurentem AT&T, který loni v říjnu dohodl obrovský obchod, v jehož rámci má za 85,4 miliardy dolarů (asi 2,1 bilionu korun) převzít mediální konglomerát Time Warner. Nyní se čeká už jen na svolení vlády, které by mělo přijít do konce roku.

Pokud by k potenciální dohodě skutečně došlo, nejednalo by se o klasické převzetí, ale spíše o spojení, v jehož rámci by Verizon převzal jen část aktivit Disney a například tematické zábavní parky by prodal dál.

Zpráva o ambiciózním úmyslu Verizonu není ranou z čistého nebe. Výkonný ředitel společnosti Lowell McAdam už v dubnu připustil, že je připraven diskutovat o spojení s velkými společnostmi, jako jsou například Comcast, CBS, nebo právě Disney. „Pokud by Brian Roberts zaťukal na mé dveře, jsem připraven jednat,“ uvedl McAdam pro agenturu Bloomberg s odkazem na výkonného ředitele Comcastu.

K případné dohodě je ale nutný zájem obou stran. V současné době to vypadá, že Disney jej mít nebude. Mediální společnosti se daří a naopak sama uvažuje o vlastních akvizicích. Jednou z nich by mohla být i stále populárnější internetová televize Netflix.

Verizon dokončil akvizici internetových aktivit Yahoo za 4,48 miliardy dolarů (105 miliard korun) v polovině června. K dohodě o prodeji přitom došlo už v červenci loňského roku po několikaměsíčním výběrovém procesu. Původní dohodnutá částka činila 4,83 miliardy dolarů, po provalení hackerských útoků na Yahoo ale Verizon nové podmínky|vyjednal slevu.

Verizon je největším mobilním operátorem v USA. Před akvizicí Yahoo získal i divizi AOL a oba subjekty spojil do internetového a mediálního podniku Oath. Podle agentury Reuters bude výsledkem spojení dvou značek značný úbytek pracovních míst. Verizon se údajně chystá propustit 2000 z celkového počtu 14 tisíc pracovníků.

