AT&T dá za Time Warner přes dva biliony, dohodu ještě může zhatit stát

Fúze, pokud bude schválena, bude významným milníkem v rychle postupující integraci odvětví médií, komunikace a internetu. Přední americký telekomunikační operátor totiž získá kontrolu nad kabelovou televizí HBO, zpravodajským kanálem CNN, filmovými studii Warner Bros, které stojí za filmovými hity jako seriál Hra o trůny či příběhy Harryho Pottera nebo Batmana, a nad dalšími mediálními aktivy. AT&T je druhým největším mobilním operátorem a největším poskytovatelem pevných telekomunikačních služeb v USA, vlastní také provozovatele satelitní televize DirecTV.

Spojení je největší dohodou uzavřenou v letošním roce. Firmy doufají, že se transakci podaří završit do konce příštího roku. Schválit ji ale ještě musí státní regulátoři, kteří podobný obří monopol mohou podle tiskových agentur zablokovat nebo zatížit takovými podmínkami, že by neměl smysl.

Trump by dohodu neschválil

Dohoda bude intenzivně zkoumána antimonopolními úřady kromě jiného kvůli obavám, že by AT&T mohl omezovat distribuci děl Time Warner. Prezidentský kandidát amerických republikánů Donald Trump v sobotu prohlásil, že pokud bude zvolen prezidentem, plánovanému spojení firem zabrání. Podle něj jde o případ příliš velké koncentrace moci a mocenské struktury, proti které bojuje. Trump si nedávno stěžoval na způsob krytí jeho kampaně ze strany CNN, poznamenal Reuters.

Štáb demokratické kandidátky Hillary Clintonové se zatím nevyjádřil. Demokratický senátor a člen právního výboru Senátu Richard Blumenthal ale řekl, že taková masivní fúze si vyžaduje pečlivé prostudování a důkladné vyhodnocení. „Zaměřím se na to, co bude toto sloučení znamenat pro spotřebitele a jejich peněženky,“ zdůraznil někdejší hlavní prokurátor státu Connecticut. Také demokratický senátor Al Franken řekl, že dohoda vyvolává obavy z přílišného slučování na mediálním trhu a že si ujasní, jaký dopad by takový krok měl na spotřebitele.

AT&T díky dohodě získá nové zdroje příjmů v době, kdy hlavní telekomunikační služby společnosti vykazují známky zpomalení, protože mobilní trh v USA je již nasycený a podíl firmy na trhu jí nedává příliš prostoru pro další akvizice. Společnost očekává, že dohoda zvýší její zisk na akcii již od prvního roku po dokončení a do tří let roční úspory ze spojení dosáhnou jedné miliardu USD ročně.

Podle dohody zaplatí AT&T za jednu akcii Time Warner 107,5 dolaru, polovinu v hotovosti a polovinu v akciích. Ředitelem sloučené společnosti se stane Randall Stephenson, současný ředitel AT&T.

Pokud regulátoři ve Washingtonu dohodu zablokují, AT&T bude muset společnosti Time Warner vyplatit 500 milionů dolarů (12,4 miliardy Kč). Naopak společnost Time Warner by AT&T musela zaplatit 1,7 miliardy dolarů (42,2 miliardy Kč), kdyby si našla jiného kupce, poznamenal Reuters s odvoláním na zdroje, které připravenou dohodu dobře znají.

V současnosti má Time Warner tržní hodnotu kolem 70 miliard dolarů, tržní hodnota AT&T dosahuje zhruba 232 miliard dolarů. AT&T, která má odhadem 180 milionů klientů, nyní expanduje v médiích; loni například koupila provozovatele satelitního televizního vysílání DirecTV za 48,5 miliardy dolarů.

V pátek v reakci na zprávy o možném převzetí akcie AT&T, jak bývá u velkých dohod obvyklé, klesly o tři procenta. Výhled dalších akvizic v mediálním sektoru však poslal vzhůru akcie některých dalších mediálních firem, jako Netflix a Discovery Communications. Akcie Time Warner v pátek zpevnily o osm procent a od počátku roku již stouply o 38 procent.

Čtěte také:

Yahoo před prodejem vykázalo další velkou ztrátu

Zlaté padáky v Yahoo. Manažeři dostanou 90 milionů dolarů