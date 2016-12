Mayerová není jediná. Post šéfa Yahoo je prokletý

Prodej části aktivit Yahoo do rukou Verizonu za 4,83 miliardy dolarů (118,8 miliardy korun) se zadrhává. Mohou za to hlavně množící se skandály Yahoo. V posledních měsících firma ohlásila dva obrovské hackerské útoky, během nichž byla ukradena data z uživatelských e-mailů, a zároveň vyšlo najevo, že společnost vytvořila tajný program, s jehož pomocí sledovala e-mailové účty pro potřeby amerických tajných služeb.

Velká část problémů strádající společnosti je připisována šéfce Marisse Mayerové. Spíše než do bezpečnosti investovala do riskantních projektů, které se navíc většinou nevyplatily jako akvizice mikroblogovací sociální sítě Tumblr za 1,1 miliardy dolarů. I při tíživé finanční situaci firmy navíc neváhala pořádat opulentní večírky za miliony dolarů. Má se za to, že její osud ve vedení Yahoo je zpečetěn, nehledě na to, zda se dlouho dojednávaný prodej nakonec uskuteční.

Mayerová se ovšem může alespoň pyšnit tím, že v čele společnosti vydržela nejméně čtyři a půl roku. Před jejím nástupem se ve vedení Yahoo totiž během pěti let vystřídal stejný počet výkonných ředitelů. Dva první šéfové Yahoo přitom vydrželi v čele společnosti přes 12 let.

Timothy Koogle (1995-2001)

Vůbec první šéf Yahoo udělal z nadějného startupu internetového giganta, který pod jeho vedením zažil svůj vrchol. Po počátečním úspěchu však firma zažila pád a Koogle po velké ztrátě z prvního čtvrtletí roku 2001 ohlásil odchod z firmy.

Terry Semel (2001-2007)

Také Semel vydržel v čele Yahoo šest let. V roce 2005 provedl klíčovou investici do čínské společnosti Alibaba. Dnes se však spíše mluví o tom, co se mu nepodařilo. Údajně se totiž snažil koupit Google, Facebook a YouTube. Kdyby se mu to podařilo, bylo by další směřování firmy diametrálně odlišné.

Jerry Yang (2007-2008)

Po éře dvou dlouholetých šéfů přichází období ředitelů s životností jepice. Začal jej spoluzakladatel Yahoo Yang, který Semelovi pomáhal se zmíněnou investicí do Alibaby. Jeho nejzásadnějším rozhodnutím v čele firmy bylo odmítnutí nabídky na prodej firmy do rukou Microsoftu za 44,6 miliardy dolarů, což se z dlouhodobého hlediska ukázalo jako velká chyba. Dnes působí v radě společností Alibaba a Lenovo.

Carol Bartzová (2009-2011)

Bývalá šéfka softwarové společnosti Autodesk nastupovala v době, kdy už Yahoo začalo ztrácet na své hlavní konkurenty. Tento trend se během jejího působení ještě prohluboval a Bartzová se spíše než svými výsledky „proslavila“ vulgárními výlevy.

Tim Morse (2011-2012)

Morse vykonával v Yahoo funkci finančního ředitele a na nejvyšší post byl dosazen jen přechodně. Po čtyřech měsících se vrátil na svou původní pozici. Ze společnosti odešel po nástupu Mayerové.

Scott Thompson (2012)

Příchod Thompsona vyvolával velká očekávání. Investoři věřili, že bývalý prezident platební společnosti PayPal dokáže Yahoo znovu nastartovat. Thompson ale ve funkci vydržel stejně jako jeho předchůdce jen čtyři měsíce. Po skandálu se lživým tvrzením o svém dosaženém vzdělání musel skončit.

Ross Levinsohn (2012)

Levinsohn byl přijat jako dočasný ředitel, měl však ambice stát se jím nastálo. Nakonec se stal třetím výkonným ředitelem, který v roce 2012 opustil nejvyšší post. S nástupem Mayerové odešel.

Marissa Mayerová (2012-)

Mayerová si udělala jméno v Googlu a investoři do ní vkládali velké naděje. Zpočátku se jí dařilo je naplňovat a akcie Yahoo letěly vzhůru. Společnost však dohnaly neuvážené investice a naopak zanedbání několika klíčových složek, včetně zabezpečení uživatelských účtů.

