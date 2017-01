Věk Applu je u konce, říká Trumpův kůň Thiel

„Víme, co klasický chytrý telefon dělá a jak vypadá. Tim Cook (pozn. současný CEO Applu) za to nemůže, ale chytré telefony již nepředstavují oblast, která se bude dále inovovat,“ sdělil Thiel v rozhovoru s novinářkou Maureen Dowdowou pro list NY Times. Na otázku, zda je tedy éra Applu definitivně u konce, Thiel odpověděl lakonicky „Souhlasím“.

Miliardářský investor ze Silicon Valley, který je zároveň členem Trumpova tranzitního týmu, pravděpodobně naráží na vlajkovou loď Applu, chytrý telefon iPhone, jemuž se v prodejích v minulém roce příliš nedařilo. Podle webu iMore přitom Apple vydělává z iPhonů měsíčně více peněž než z počítačů typu Mac za celý rok.

Loni v říjnu oznámil Apple první pokles ročních zisků v posledních 15 letech. V loňském roce klesly zisky společnosti na 216 miliard dolarů. To je oproti 234 miliardám v roce 2015 meziročně devítiprocentní pokles.

Peter Thiel (49) Miliardář Peter Thiel je jedním ze zakladatelů online platební služby PayPal. Zároveň byl Thiel i prvním investorem zvnějšku, který vstoupil do Facebooku, když si v něm v roce 2004 za půl milionu dolarů zajistil více než desetiprocentní podíl. Thiel je jedinou z osobností technologické mekky Silicon Valley, která během předvolební kampaně v USA veřejně podpořila budoucího vítěze prezidentských voleb Donalda Trumpa. Kromě toho proslul i sporem s bulvárním médiem Gawker, který finančně zlikvidoval tak, že byl nucen ukončit činnost.

Hlavním důvodem jsou patrně nižší prodeje populárních iPhonů, jejichž růst se loni zadrhl (první iPhony byly na trh uvedeny v roce 2007). Ve třetím čtvrtletí minulého roku Apple podle webu Cnet prodal 45,5 milionů iPhonů. Globální prodeje za dané období meziročně klesly o pět procent: z 48 milionů prodaných ve stejném období v roce 2015.

Podívejte se na pohyby akcií Applu v posledních osmi letech:

Zdroj: Ieconomics

V Číně, která mu dříve sloužila jako rychlý stimulátor růstu, se Apple potýká s tvrdou konkurencí. Telefony podobných kvalit jako iPhone totiž na místním trhu nabízí asijští výrobci Xiaomi a Huawei, ale za přijatelnější ceny.

Huawei navíc loni zaznamenala nejúspěšnější rok v historii s celkem 139 miliony prodaných smartphonů a nárůstem tržeb o dvaačtyřicet procent. Ty se globálně dostaly na 25,7 miliardy dolarů.

O aktuálních aktivitách Applu čtěte více:

Neúspěšný rok 2016 patrně reflektuje i sám Apple, který svým vrcholovým manažerům za loňské výsledky podstatně snížil odměny.

O možném vrcholu v globálních prodejích iPhonu mluví analytici zhruba od začátku minulého roku. Téměř každý, kdo iPhone, který je v některých zemích „statusovou“ záležitostí, chce a zároveň si jej může dovolit, jej totiž podle odhadů již má. Vrcholu by měl podle očekávání agentury CCS dosáhnout i samotný trh chytrých telefonů a to letos. Spekuluje se ale, že se trh s chytrými telefony již nasytil s poukazem na to, že v minulém roce poprvé klesl.

Apple investuje miliardu dolarů do technologického megafondu. Čtěte více: