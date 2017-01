App Store od Applu loni vydělal vývojářům 513 miliard

Tržby App Store v prosinci díky uvedení hry Super Mario Run od japonské firmy Nintendo na přístroje Apple překročily tři miliardy dolarů. Zákazníci utratili jen na Nový rok za aplikace pro telefony a tablety Apple téměř 240 milionů dolarů, což byly nejvyšší denní tržby v App Store vůbec.

Loni rovněž prudce rostly příjmy z aplikací založených na předplatném, jako například služby internetové videopůjčovny Netflix nebo televizní streamingové služby HBO Now, sdělil Apple podle agentury Reuters. V Číně loni příjmy Applu z prodeje aplikací vzrostly o 90 procent, uvedla firma bez dalších podrobností.

Apple dnes také oznámil, že odstranil ze své čínské prodejny App Store zpravodajskou aplikaci amerického listu The New York Times, aby vyhověl požadavku čínských úřadů. Čína již v roce 2012 začala blokovat internetové stránky listu The New York Times v reakci na sérii článků o majetku, který nahromadila rodina tehdejšího čínského premiéra Wen Ťia-paa.

