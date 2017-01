Cenzura? Apple v Číně zablokoval aplikaci listu The New York Times

„Byli jsme informováni, že tato aplikace je v rozporu s místními předpisy,“ řekl agentuře Reuters mluvčí podniku. Podrobnější informace o důvodech požadavku čínských úřadů však firma neposkytla.

„Požadavek čínských úřadů na odstranění naší aplikace je součástí širší snahy zabránit čtenářům v Číně v přístupu k nezávislému zpravodajství listu The New York Times o této zemi,“ uvedla mluvčí listu Eileen Murphyová. „Požádali jsme Apple, aby své rozhodnutí přehodnotil,“ dodala.

Čína již v roce 2012 začala blokovat internetové stránky listu The New York Times. Reagovala tak na sérii článků o majetku, který nahromadila rodina tehdejšího čínského premiéra Wen Ťia-paa.

Na odstřižení své aplikace si NY Times postěžoval na Twitteru:

Apple has removed The New York Times's apps from its app store in China after a request from authorities https://t.co/n3ASvflzHf