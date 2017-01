Apple vloží miliardu dolarů do technologického megafondu

O investici Applu do jednoho z největších technologických fondů na světě se spekuluje již měsíc. Americký výrobce populárního telefonu iPhone ji ale oficiálně potvrdil až 4. ledna. Do fondu Vision, který spravuje japonská technologická společnost Softbank, chce nalít jednu miliardu dolarů (25,7 miliardy korun).

„Se Softbank spolupracujeme již řadu let a věříme, že nový fond by mohl znatelně zrychlit technologický vývoj těch inovací, který by pro Apple mohly být strategicky významné,“ zní v oficiálním vysvětlení záměru.

Fond Vision by měl z vybraných prostředků začít technologické projekty podporovat začátkem roku 2017. Peníze by měl směrovat do „revolučních“ technologických projektů, jako je například umělá inteligence či její vylepšování a vzdělávání tzv. „machine leasing“.

Apple není jediným z technologických obrů, který se do fondu přidává. Podle vyjádření Softbank mají investici v plánu rovněž i společnosti Foxconn, Qualcomm a dokonce i rodinní příslušníci technologického magnáta a zakladatele firmy Oracle Larryho Ellisona.

Samotná firma Softbank fond podpořila 25 miliardami dolarů (642 miliard korun). Zásadním investorem je Saudská Arábie, která do fondu investovala 45 miliard dolarů (více než 1 bilion korun). Pokud se fondu podaří shromáždit cílových sto miliard dolarů, stane se největším technologickým fondem na světě.

Vývoje cen akcií Applu od července 2016 a do ledna 2017:

Zdroj: Ieconomics