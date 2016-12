Ukrajinci, vítejte. Pracovní trh potřebuje novou sílu

Firma RD Rýmařov je jedním z největších výrobců montovaných rodinných domů v Evropské unii. Její tradice sahá až do roku 1969, kdy její předchůdce – národní podnik Rudné doly Jeseník – začal v západoněmecké licenci vyrábět legendární montované domy Okal. Za dobu své existence přečkala firma řadu nástrah, teď ale řeší jednu obzvlášť nepříjemnou. Zoufale shání zaměstnance a není síly, která by jí v odlehlém koutě Moravskoslezského kraje pomohla.

Podobných příběhů, které ilustrují rozmach tuzemského průmyslu a zároveň jednu z jeho hlavních brzd, se dá sice najít plno, ovšem RD Rýmařov ukazuje, kam až situace může zajít. Kvůli nedostatku lidí chtěl podnik zaměstnat zahraniční pracovníky – nejlépe Ukrajince. Plán však zhatila neohrabaná česká legislativa.

Vedení podniku tak stálo před zásadním rozhodnutím: omezit výrobu, nebo objevit nějakou jinou cestu. Povedlo se to druhé a Ukrajinci nakonec přišli. Ovšem přes Polsko, konkrétně přes polské partnerské stavební firmy. „Polsko má obdobné problémy jako Česko, dokázalo ale na ně operativněji reagovat,“ říká obchodní ředitel RD Rýmařov Jiří Pohloudek.

Padesátka „polských“ Ukrajinců dnes kompletuje rámové konstrukce panelů nebo pracuje na montážích. Paradoxně se připravují i na výjezd do Polska – na stavby, které má za hranicemi na starosti RD Rýmařov. Firma by Ukrajinců přijala i více, je ale limitována místem v ubytovnách a také počtem lidí, kteří jsou pracovníky schopni zaškolit. Společnost RD Rýmařov dokázala svoji výrobu zachránit, stát z toho ale zdaleka neprofituje tak, jak by mohl. Ukrajinci jsou zaměstnaní v Polsku a RD Rýmařov tam za ně platí daně a sociální i zdravotní pojištění.

Celý článek čtěte v aktuálním vydání týdeníku Euro, které vychází 5. prosince. V elektronické verzi ke stažení na www.alza.cz/euro.

Dále čtěte:

Šéf Svazu průmyslu Hanák: Potřebujeme Ukrajince, ale úřady řeší jen dávky

Nezaměstnanost opět klesla. Více volných míst bylo před osmi lety

Chybí nám Mexičané, tvrdí malé americké firmy. Trump je proti