Trumpovo vítězství by mohlo prodloužit devizové intervence ČNB

Vítězství Donalda Trumpa v amerických prezidentských volbách by mohlo vést k pokračování uvolněné měnové politiky americké centrální banky Fed i Evropské centrální banky. To by podle analytiků mohlo způsobit i prodloužení režimu devizových intervencí České národní banky. Ekonomové zároveň upozorňují, že stejné úvahy se objevily po brexitu a nakonec se nenaplnily.