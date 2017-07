Trump chce střídání v čele Fedu. Yellenovou prý nahradí šéf ekonomické rady Cohn

Zdroje z Bílého domu, ministerstva financí a Kongresu tvrdí, že pokud se Cohn rozhodne, že funkci chce, pravděpodobně ji získá.

„Je to na Garym, jestli to bude chtít, a já si myslím, že to chce,“ řekl jeden z republikánů, který má blízko k procesu výběru. Několik republikánů ze Senátu sice může mít vůči Cohnovi výhrady, i tak ale zřejmě Cohn získá širokou podporu, dodal jeden z poradců republikánů v Kongresu.

„Gary se zaměřuje na své povinnosti v NEC,“ řekla na dotaz agentury Reuters mluvčí Bílého domu Natalie Stromová.

Cohn, který je demokrat a dříve působil jako prezident banky Goldman Sachs, nepracoval na Trumpově kampani a poznal se s ním až po listopadových volbách.

Trump Fed dlouhodobě kritizuje

The Fed is destroying the dollar. When inflation hits the economy then even more jobs will go overseas.