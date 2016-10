Snapchat míří na burzu. Blíží se největší technologické IPO posledních let

Mateřská společnost populární aplikace Snapchat podle amerických médií pracuje na dokumentaci týkající se plánovaného vstupu na burzu, ke kterému by mělo dojít ve druhé polovině března příštího roku.

Podle nejmenovaných zdrojů listu Wall Street Journal by chystané IPO (primární úpis akcií na burze) mohlo společnost ohodnotit na více než 25 miliard dolarů. Poslední aktuální odhad hodnoty firmy činil 17,8 miliardy dolarů poté, co se společnosti v květnu podařilo získat investici ve výši 1,81 miliardy. Hodnota Snap Inc., jak se mateřská společnost provozující aplikaci jmenuje, by tak stoupla o více než 7 miliard dolarů.

V případě, že by odhady byly správné, by IPO Snapchatu bylo jedním z nejúspěšnějších vstupů na burzu posledních let, píše Reuters. V oblasti technologických společností by pak bylo nejhodnotnějším burzovním debutem od roku 2014, kdy se na burze začaly obchodovat akcie čínského eshopu Alibaba, kterému vstup na trh vynesl 25 miliard dolarů a celou společnost ohodnotil na 168 miliard dolarů.

Hodnota Snapchatu dynamicky roste od doby, kdy zavedl reklamy. V roce 2014 na reklamách společnost vydělala 3,1 milionu dolarů. Pro rok 2017 pak očekává miliardu.

Prostřednictvím Snapchatu si uživatelé mohou posílat zprávy či dojmy prostřednictvím videa. Novinkou, která aplikaci proslavila, je časová omezenost určitých videí. Po uplynutí jistého časového rozmezí dojde k jejich automatickému smazání. Koncem letošního roku by podle odhadů měla aplikace jen v USA mít 58,6 milionu uživatelů. V roce 2017 by pak číslo mělo narůst o 13,6 procenta na 66,6 milionu.

