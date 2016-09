Snapchat se přejmenoval a připravuje chytré brýle

Mobilní aplikace pro sdílení fotografií a videa Snapchat hodlá uvést na trh své první elektronické zařízení, a to sluneční brýle vybavené digitální kamerou. Brýle s označením Spectacles by se měly na podzim začít v omezeném množství prodávat ve Spojených státech, a to za 130 dolarů (zhruba 3130 korun).