Šéf SkyTollu Okáli: České mýto je drahé

Ministerstvu dopravy začíná období potíží. Jeho prodloužení smlouvy na výběr mýta s konsorciem vedeným firmou Kapsch označil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže za nesprávný, což může vést ke krachu výběru mýtného v Česku. Situace chce využít konkurent Kapsche, slovenská společnost SkyToll. Podala stížnost k Evropské komisi a snaží se dosáhnout toho, aby smlouva za více než pět miliard korun, k níž se Kapsch dostal bez výběrového řízení, přestala platit. „Neříkám, že má stát svěřit výběr mýta nám. Chceme, aby proběhla regulérní soutěž a vyhrál ten nejlepší s nejlepší cenou,“ říká generální ředitel SkyTollu Matej Okáli.

Antimonopolní úřad konstatoval, že ministerstvo dopravy spáchalo správní delikt, když podepsalo smlouvu na výběr mýta s konsorciem Kapsch. Co to znamená pro vás?

Podstatné pro mě je, co se bude dít dál. Skončí to tím, že se daňoví poplatníci složí na udělenou milionovou pokutu a nic se nestane? Podle mě z toho musí vyjít nějaká osobní odpovědnost. Jsou tu úředníci, kteří smlouvu připravovali, ministr dopravy, který má politickou odpovědnost. Také se ptám, jestli nastane nějaká náprava. Zastaví se ta smlouva, bude nová soutěž? A jaké budou garance, že se něco podobného nestane znovu? Tenhle verdikt je precedens. Pokud ho bude ministerstvo ignorovat, vzkáže ostatním úřadům, že můžou uzavírat smlouvy úplně stejně.

Co čekáte, že se stane?

Čekáme, že se nestane nic, že se vše smaže touhle směšnou pokutou. Proto podnikáme další kroky.

Myslíte stížnost u Evropské komise?

Dali jsme podání ke komisi a je na jejích orgánech, jak to posoudí.

Čeho byste chtěli dosáhnout? Zrušení smlouvy s Kapschem?

Nejradši bychom, aby vše probíhalo podle zákona. Ministr dopravy měl vypsat soutěž na provoz existujícího mýtného systému a po dobu nezbytně nutnou, než soutěž skončí, mohl předložit prodloužení konsorciu Kapsch. To bylo jediné možné řešení a toho chceme dosáhnout i teď. Nejprve se ale musí zrušit ta podepsaná smlouva.

Jak se vlastně díváte na ten podepsaný dodatek za více než pět miliard na tři roky?

My jsme dali nabídku, která byla levnější a obsahovala větší rozsah funkcionalit. Nikdo se jí ale nezabýval. To je jedna věc, která je špatně. Druhou je samotný obsah onoho dodatku. Zůstala tam třeba odměna, když se vybere nad 95 procent, zbytek částky si dělí na půl stát a Kapsch. S podivem je to proto, že se šest let daří plnit výběr mýta na 99 procent. Takže jsou to další peníze pro Kapsche, o kterých se nemluví. A co se týká převodu služby, poběží po podpisu smlouvy s novým provozovatelem ještě osm měsíců celý provoz dál. To vůbec nevíme proč.

Celý rozhovor čtěte v aktuálním vydání týdeníku Euro, které vychází 14. listopadu.

Dále čtěte:

Výhodná smlouva s Kapschem? Ne úplně

Stát kvůli mýtné smlouvě přichází o vlastnická práva k softwaru, tvrdí SkyToll

Ťok: Neodvoláme se, milionovou pokutu za Kapsch zřejmě zaplatíme