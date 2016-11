Ťok: Neodvoláme se, milionovou pokutu za Kapsch zřejmě zaplatíme

Ministerstvo s Kapschem prodloužilo smlouvu na výběr mýta bez otevřeného tendru a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ho za to potrestal. Pokuta zatím není pravomocná. Podle dřívějšího vyjádření předsedy ÚOHS Petra Rafaje se ministerstvo dopravy dopustilo správního deliktu, když uzavřelo dodatky ke smlouvě s Kapschem v jednacím řízení bez uveřejnění, aniž by byly splněny podmínky pro využití tohoto druhu zadávacího řízení.

Ťok dnes řekl, že neměl jinou možnost bez porušení zákona odstranit chybu, která vznikla už při uzavírání smlouvy v letech 2005 a 2006. „Jsem přesvědčen, že ta situace jiným způsobem řešit nešla,“ řekl poslancům. Ministerstvo se podle něj řídilo snahou nezpůsobit škodu velkého rozsahu, která by vznikla, pokud by stát přestal vybírat mýto a Česko by se tak stalo trasou pro všechny kamiony, které by se chtěly placení mýta vyhnout.

Původní kontrakt s Kapschem vyprší na konci letošního roku a ministerstvo dopravy nestihlo najít pokračovatele provozu v řádném výběrovém řízení. Proto prodloužilo smlouvu s Kapschem. Ministerstvo chce koncem roku uskutečnit průzkum trhu kam si pozve všechny relevantní zájemce. Soutěž chce vypsat v polovině příštího roku.

