Stát kvůli mýtné smlouvě přichází o vlastnická práva k softwaru, tvrdí SkyToll

„Dodatky ke smlouvě s Kapschem otevřely poprvé cestu k otevřené soutěži na provozovatele mýta, řekl mluvčí ministerstva dopravy Tomáš Neřold. To, co nyní uvádí SkToll v rámci svého konkurenčního boje, je zcela zavádějící a po podrobném přečtení smlouvy je zřejmé, že to není pravda. Nadměrné přepravy smlouva zajišťuje. Rovněž po zavedení EETS bude stát mít stát všechny potřebné zdrojové kódy k systému, který vlastní, dodal mluvčí.

Dále podle SkyTollu, který dlouhodobě usiluje o správu českého mýtného systému, není pravda, že tříletý provoz vyjde na 5,27 miliardy korun. K ceně je totiž nutné započíst bonusy vyplývající z efektivity výběru, která se dlouhodobě blíží sto procentům. Kapsch tak pravděpodobně získá další stovky milionů korun za to, že výběr efektivita výběru mýta přesáhne stanovených 97 procent. V současnosti jde ročně o částku zhruba 200 milionů korun.

Ministerstvo dopravy počítá s vypsáním nového tendru na provozovatele mýta v polovině příštího roku. Tříletý tendr s Kapschem, který úřad podepsal letos koncem srpna, má ministerstvu uvolnit ruce na přípravu a dokončení soutěže, ve které budou moci zájemci státu nabídnout libovolnou technologii, tedy i satelitní, kterou nabízí právě SkyToll.

EETS umožňuje kamionům projíždět celou Evropou s jedinou elektronickou palubní jednotkou (OBU) schopnou komunikovat se všemi lokálními mýtnými systémy. Nyní potřebují kamiony zpravidla pro každý mýtný systém jinou mýtnou krabičku.

Mýtné se v Česku vybírá od roku 2007 na více než 1400 kilometrech dálnic, rychlostních silnic a vybraných částech silnic první třídy. Za devět let provozu se tak vybralo téměř 70 miliard korun. Původní kontrakt s Kapschem vyprší na konci letošního roku.

