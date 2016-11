Výhodná smlouva s Kapschem? Ne úplně

Rozpaky budil už samotný podpis smlouvy. Proběhl v neděli, jen den poté, co stát a Kapsch oficiálně vstoupili do jednání. V celém kolotoči událostí je to ale to nejmenší.

První slabinou je cena. I když se ministerstvo chlubí 28procentní slevou, kterou na Kapschi vymohlo, stále jde o 5,2 miliardy korun na tři roky. „My bychom byli schopni systém provozovat ještě nejméně o miliardu levněji. Stačilo, aby se s námi někdo bavil,“ říká Matej Okáli, ředitel konkurenční společnosti SkyToll. Jenže ministerstvo veřejnou soutěž nevypsalo, ač o vypršení smlouvy na provoz mýta na konci letošního roku ví deset let.

Kromě toho ministerstvo pro Kapsch připravilo ještě jeden dárek, o kterém se dosud nemluvilo. Jsou to bonusy za úspěšný výběr mýta. Kdyby chtěl úřad Dana Ťoka ušetřit, podíval by se na úspěšnost výběru. Je vysoká, přes 99 procent. Daří se to opakovaně, několik let. Je proto s podivem, že ve smlouvě zůstal bonus pro Kapsch. Vybrané mýtné nad 95 procent si firma napůl dělí se státem. A nejde o málo. Jen za rok 2015 to bylo pro dodavatele mýta přes 240 milionů korun. Za tři roky trvání nové smlouvy je to tedy zhruba další tři čtvrtě miliarda, o které ministerstvo mlčí. Samozřejmě, částka může být variabilní, a pokud klesne pod 95 procent, musí ji do této hranice saturovat sám Kapsch, tahle situace ale nikdy nenastala.

Pak je tu ještě jedna malá domů, která také deklarovanou výhodnost smlouvy trochu kazí. Kapsch dostal za úkol pracovat na evropském úkolu, v jehož rámci mají, zjednodušeně řečeno, jezdit náklaďáky po Evropě s jednou krabičkou za čelním sklem. Takzvaná OBU jednotka slouží jako nabitá karta, z níž se odečítají kredity za ujeté kilometry. V technických přílohách dodatku ke smlouvě se dá ale vyčíst, že Kapsch je tuto dodávku povinen splnit pouze za využití standardů mikrovlnné technologie. Tedy té, kterou sám provozuje a nikoliv konkurenčního satelitního systému. V konečné fázi si tak Kapsch může dělat zázemí pro další zakázku.

O tom, že vztah státu a mikrovlnného systému výběru mýta bude zřejmě pokračovat, už koneckonců Dan Ťok vládu informoval. „Čas získaný prodloužením smlouvy se stávajícím dodavatelem služeb … na následující 3 roky (nejdéle), neumožňuje jakékoliv koncepční změny doprovázené změnou zákona o pozemních komunikacích …, neboť legislativní proces související s novelou tohoto zákona vyžaduje časovou dotaci ve výši 12 až 18 měsíců. Pro ilustraci uvádíme, že poslední novela tohoto zákona byla v legislativním procesu celých 32 měsíců,“ stojí v dokumentu s názvem Příprava systému elektronického mýta po roce 2019, který na konci července projednala vláda.

Aby výdajů státu nebylo málo, ministerstvo si spolu s prodloužením smlouvy objednalo 240 tisíc OBU jednotek. Potíž je ovšem v tom, že zhruba třetina z 900 tisíc prodaných je už neaktivních a bylo možné je vyžádat zpátky.

