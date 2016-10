Saúdští šejkové chystají největší IPO v historii

Největší světový producent ropy ohlásil, že na rok 2018 plánuje největší IPO v dějinách. „Trh se začíná zotavovat. V příštím roce očekáváme pokračování tohoto trendu a v roce 2018 již věříme v takřka plné zotavení,“ nešetří optimismem ředitel ropného gigantu Amin Nasser v rozhovoru pro CNN.

Saúdská Arábie odhalila záměr prodat v budoucnu část státní společnosti již letos na jaře. Šlo přitom o zcela logický krok. Propad ropy na světových trzích zanechal v rozpočtu království, na jejím exportu zcela závislého, obrovské díry. Miliardy dolarů, jež by do státní kasy přisypal prodej byť jen malého podílu v těžařském monstru, by tak pro zemi představovaly velmi cennou vzpruhu.

Alibaba jako chudý příbuzný

Představitelé Saúdské Arábie očekávají, že připravované IPO ohodnotí Saudi Aramco na cenu kolem 2 bilionů dolarů (49 bilionů korun). Že se nejedná jen o sumu z říše tisíce a jedné noci, potvrzuje odhad agentury Bloomberg z počátku tohoto roku. Ten hovoří dokonce o částce 2,5 bilionu dolarů (61 bilionů korun).

Pro případné IPO to znamená, že i kdyby se šejkové rozhodli přenechat investorům jen 5 procent svého klenotu (což se momentálně jeví jako nejvíce pravděpodobné), saúdskoarabské státní kase by to přineslo injekci 100 miliard dolarů (2,5 bilionu korun). Dosavadní rekord čínské internetové společnosti Alibaba z roku 2014 by tak těžařský hegemon posunul rovnou na čtyřnásobek. Není divu, výhradně státem vlastněná Saudi Aramco je odborníky považována za nejcennější společnost na světě.

Konec ropné závislosti

Rozhodnutí o konečných detailech transakce učiní zástupce korunního prince Mohamed bin Salmán, jenž má na starosti plán na diverzifikaci saúdskoarabské ekonomiky s cílem zmírnit závislost na těžbě ropy. V rámci tohoto programu hodlá království do roku 2030 zvýšit příjmy rozpočtu z činností nesouvisejících s ropou na 266 miliard dolarů ročně (6,5 bilionu korun), tedy na šestinásobek současné hodnoty. Hlavním nosným bodem plánu má být vytvoření veřejného investičního fondu, jenž by do domácích i zahraničních aktiv uložil až 1,9 bilionu dolarů (46,6 bilionu korun).

Kromě přesnějšího časového rámce a objemu vyvstává kolem zamýšleného IPO ještě jedna velká otázka: na který trh šejkové svého chlebodárce pošlou? Podle Nassera jsou ve hře všechny nejvýznamnější burzy včetně New Yorku, Londýna, Hong Kongu či Tokia. „Mluvíme tu o roce 2018. Do té doby věřím, že budeme schopni splnit vstupní podmínky na jakémkoliv trhu,“ prohlašuje ředitel firmy.

Ať už se však historie bude přepisovat kdekoliv, Saudi Aramco má potenciál udělat trpaslíky i s těch největších veřejně obchodovaných společností, jako jsou Apple či Exxon Mobile.

Vývoj cen ropy od ledna 2014

Navzdory optimismu kolem samotného IPO se představitelé Saudi Aramco brání předčasnému jásotu. Přestože firma sedí na nejméně 270 miliardách barelů dosažitelných zásob ropy a náklady na těžbu se v tuto chvíli stále vejdou pod 10 dolarů za barel (tedy pětinu současné tržní ceny), stále před nimi leží velký kus práce. K zajištění stability svého byznysu potřebuje společnost navýšit kapacitu rafinerií a během následující dekády investovat do modernizace těžby a inovací více než 300 miliard dolarů (7,3 bilionu korun).

