Aramco investuje do infrastruktury a projektů osm bilionů

Saúdskoarabská státní ropná firma Aramco plánuje do roku 2025 investovat zhruba 334 miliard dolarů (osm bilionů korun). Investice mají mimo jiné směřovat do infrastruktury a projektů na udržení kapacity těžby, včetně investic do průzkumu nekonvenčních zdrojů těžby, jako břidlic.