Ceny ropy po ruském závazku k omezení těžby rostou

Putin řekl, že Rusko navzdory současným problémům zůstane spolehlivým dodavatelem energií na světový trh. Rusko bude také nadále investovat do těžby a bude pokračovat v projektu plynovodu TurkStream, který má přivádět plyn z Ruska do Turecka a pak dál do Evropy. Dohodu o výstavbě podmořské části plynovodu by měli prezidenti Ruska a Turecka podepsat dnes. Ceny ropy na světových trzích reagovaly na slova z Istanbulu prudkým růstem

„Rusko je připraveno připojit se ke společným opatřením na omezení produkce a vyzývá ostatní exportéry, aby udělali totéž,“ řekl Putin. Podle něj nízké ceny v minulosti vedly k nedostatečným investicím v energetickém sektoru, což povede k nedostatku suroviny a vyvolává nové „nepředvídatelné skoky“ cen.

Vývoj ceny ropy Brent

„V současné situaci je zmrazení či dokonce snížení produkce ropy pravděpodobně jediným správným rozhodnutím, abychom na trhu udrželi stabilitu,“ řekl Putin.

Kartel OPEC se v září nečekaně dohodl na snížení produkce ropy v pásmu 32,5 milionu až 33 milionů barelů denně. To by bylo dvě až tři procenta pod dosavadní produkcí a zároveň by to bylo první snížení těžby za osm let. Podrobnosti, včetně kvót pro jednotlivé členy, chce kartel dojednat na svém listopadovém zasedání.

Produkce ropy v Rusku se v září zvýšila až na 11,11 milionu barelů denně, což je nový rekord od rozpadu Sovětského svazu.

