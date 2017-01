RegioJet se chce zapojit do bratislavské MHD

Železniční dopravce RegioJet chce vstoupit do bratislavského Integrovaného dopravního systému.

Zapojení RegioJetu do tohoto systému by podle agentury TASR pro lidi znamenalo, že tutéž jízdenku by mohly použít například na bratislavské MHD i na vlak RegioJetu z Bratislavy do Komárna.

Česká společnost si od tohoto kroku slibuje větší množství cestujících z Bratislavského kraje. Ti se, stejně jako obyvatelé Košic, musí smířit s tím, že od února přestane RegioJet jezdit na nejvyužívanější trati mezi Bratislavou a Košicemi.

Odchod z nejdůležitější slovenské linky RegioJet oznámil necelý měsíc poté, co na ní obnovil provoz vlaků vyšší kategorie InterCity státní slovenský dopravce Železničná spoločnosť Slovensko.

„Vozy z těchto souprav využije RegioJet na posílení existujících spojů z Prahy na Ostravsko a do Košic, stejně jako na nové spoje Praha – Brno – Bratislava,“ říká pro Euro.cz mluvčí společnosti Aleš Ondrůj.

Společnost RegioJet loni převezla ve svých vlacích v Česku a v mezinárodních spojích na Slovensko 3,72 milionu cestujících. Jde o dvacetiprocentní nárůst, za nímž je zvyšování kapacity spojů a vyšší zájem o linku mezi Prahou, Ostravou a východním Slovenskem.

Českým drahám rostl počet cestujících o jedno procento na 171,5 milionu. Zvýšila se také průměrná vzdálenost jedné cesty a přibylo cestujících v dálkové i regionální dopravě.

Loňské hospodářské výsledky RegioJet zatím nezná. V předchozím roce byl poprvé v zisku, který činil 35 milionů korun, tržby dosáhly téměř 720 milionů. České dráhy v tomtéž roce hospodařily se ztrátou 1,4 miliardy při tržbách přes 33 miliard. Výsledky za rok 2016 by měly zveřejnit v dubnu.

