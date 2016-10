Přes dotace vlak nejede. Jančura prý nemá na Slovensku šanci

Šéf Regiojetu navzdory velkým prohlášením dobře ví, že železniční byznys neumí bez dotací od státu dělat ani on a musí to dotovat sám. Tvrdí to bývalý šéf Železniční společnosti Slovensko Pavel Kravec.

Podle jeho názoru, který řekl v rozhovoru pro HNtelevizi,není na Slovensku schopen bez dotací generovat zisk jakýkoliv dopravce.

„Příchod Radima Jančury měl dvě roviny. Jedna byla cenová válka, která státního i soukromého dopravce dostala do velké ztráty. Druhá rovina byla, že Regiojet přitlačil státního dopravce, který rovněž musel zlepšit komfort a služby,“ dodává Pavel Kravec.

Jak na horské dráze

Po příchodu Radima Jančury na stěžejní slovenské tratě, musela státní firma kvůli vysoké ztrátovosti a poklesu zájmu cestujících stáhnout intercity vlaky jezdící mezi Košicemi a Bratislavou. V rámci konkurenčního boje je však nové vedení železnic, které nominovala současná vláda, hodlá od 11.prosince vrátit na koleje. Slibuje přitom větší komfort než v minulosti.

Na plány státní firmy reagoval Jančura před pár dny. Slíbil, že sníží cenu jízdného tak, aby „naplnil vlaky po strop“. Nehodlá přitom vycouvat ani z linek Bratislava – Košice a Bratislava – Komárno, kde je největší konkurence.

Plány Radima Jančury někdy připomínají jízdu na horské dráze. V březnu totiž firma na Slovensku oznamovala zdražování – na lince mezi metropolemi z 13,3 na 18,7 eura. Ještě pár měsíců předtím po zavedení státem dotovaného bezplatného jízdného pro důchodce a studenty ve státních vlacích dokonce Regiojet hrozil celkovým odchodem ze Slovenska.

Ztráty na obou stranách

Po tom, co firma Radima Jančury v roce 2014 expandovala na Slovensko, vzniklo kromě cenové války také politické napětí mezi Regiojetem a vedením krajů i slovenské vlády. Majitel firmy otevřeně kritizuje politiky za to, že mu záměrně nevydávají licence nutné pro provoz na významných tratích. S politiky, kteří mu povolení vydali, naopak vychází dobře. Emoce vzbudil třeba veřejným vystoupením po boku neonacisty a banskobystrického župana Mariána Kotleby.

Regiojet za loňský rok ohlásil růst tržeb o 22 procent na 2,7 miliardy korun. Dopravce však výsledky z Česka a Slovenska prezentuje jako celek. O slovenské realitě vypovídají data agentury Finstat, která za rok 2015 eviduje nárůst ztráty Regiojetu na Slovensku o 827 procent na 5,6 milionu eur, tedy asi 151 milionů korun.

Podobnou bídu zaznamenává od počátku války se soukromníkem také státní dopravce. Železniční společnost Slovensko zaznamenala loni pokles tržeb o 18 procent a ztrátu 5,2 milionu eur, což je asi 140 milionů korun.

Čtěte také: