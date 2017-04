OKD vykázalo za loňský rok ztrátu 1,22 miliardy Kč, může za ni Důl Paskov

„Více než 95 procent provozní ztráty na úrovni primární EBITDA je tvořeno právě Dolem Paskov,“ uvedl ve zprávě Louda. EBITDA je zisk před započtením úroků, daní a odpisů. Primární EBITDA představuje vytvořenou přidanou hodnotu sníženou o osobní náklady a nákladové daně.

Insolvenční správce uvedl, že OKD by bylo provozně ztrátové i bez Dolu Paskov, avšak ztráta by byla výrazně nižší. „Lze dovodit, že provoz Dolu Paskov byl hlavním 'negativním tahounem' celých OKD, a to na primární provozní úrovni. Hlavní příčinou jsou (dle provedených analýz) vysoké náklady práce,“ uvedl Louda.

OKD skončily loni v úpadku, do kterého je dovedly hlavně klesající ceny uhlí a předluženost. Od té doby firma provedla úsporná opatření, ukončení těžby ve ztrátovém Dole Paskov bylo dalším z nich a patřilo k těm hlavním. Vedení OKD neúspěšně hledalo strategického partnera, který by převzal těžbu a postaral se o postupný útlum dalších dolů. Nyní se jedná o tom, že firmu, v níž pracuje okolo 10 000 lidí, převezme stát.

