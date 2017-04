Havlíček se s Babišem domluvil na řešení OKD. Kupcem má být Prisko

Státní podnik vznikl v roce 1988 jako Čs. uranový průmysl a navázal na činnost stejnojmenné státní organizace, která zabezpečovala těžbu uranové rudy. V souvislosti s útlumem těžby uranu se začátkem 90. let přestěhoval z Příbrami do Stráže pod Ralskem a v roce 1992 se přejmenoval na Diamo. Jméno je zkratkou chemického názvu diuranát amonný, což je výchozí surovina pro výrobu paliva do jaderných elektráren (takzvaný žlutý koláč). Podnik spadá pod ministerstvo průmyslu a obchodu.