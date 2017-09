„Harvey efekt“. Hurikán nastartuje prodeje aut

V Texasu začíná obnova zatopených území. Kvůli tropické bouři Harvey muselo být evakuováno na 32 tisíc osob. Obyvatelé se vrací do svých domovů a sčítají škody. Podle společnosti Accuweather bude Harvey nejdražší přírodní katastrofou v dějinách Spojených států.

Houston, který se nachází v centru zaplavené oblasti, je zároveň místem s jednou z největších koncentrací osobních vozů. Více než 94 procent domácností tam vlastí auto, uvedla společnost Cox Automotive. Podle listu The Washington Post (WP) je v oblasti Houstonu kultura řízení aut na takové úrovni, že místní chápou řízení za své ústavní právo.

V místě tak závislém na individuální automobilové dopravě, kde prakticky absentuje doprava hromadná, představují záplavy značnou komplikaci. Lidé se nemohou dostat do práce, rodiny zůstávají doma a co je nejdůležitější, místní stavební firmy a řemeslníci nemohou začít s obnovou území. To vytváří velký tlak na půjčovny aut. Kromě osobních aut bude poptávka zejména po pickupech a dodávkách, míní vice prezident Black Book Anil Goyal.

Záplavy v Houstonu pohledem dronu

Se zvýšenou poptávkou se autopůjčovny vyrovnávají přesuny tisíců vozů z celých Spojených států do postižených oblastí. Půjčovny podobně jako aerolinky upravují své sazby, aby alespoň trochu ulehčili obětem hurikánu. Autopůjčovna Avis například zrušila poplatky za prodloužené výpůjčky a za pozdní vracení vozidel.

Události posledních dní také změnily požadavky klientů. Podle prodejců automobilů je o klasické osobní vozy minimální zájem. „Všichni chtějí džípy nebo pickupy,“ řekl listu WP prodejce aut Mark Fiorenza. Tyto vozy mají lepší průchodnost terénem a především díky své výšce déle odolávají zatopení.

Ceny porostou, prodejcům klesnou marže

Nedostatek vozů k prodeji budou muset dealeři řešit nákupem aut na aukcích. Kvůli velkému zájmu se očekává, že se ceny vyšplhají vysoko nad vyvolávací částky. U takto nakoupených vozů jsou marže řádově nižší než u těch nakoupených za katalogovou cenu, řekl listu WP majitel autobazaru Philip Sommer.

Texas je druhý největší automobilový trh v USA. V tomto státu se prodá 14 % všech SUV. Očekává se, že největší nárůst v prodejích zaznamenají automobilky General Motors, Ford a Fiat Chrysler, které se na tento typ vozů specializují.

Po hurikánu Sandy v roce 2012 vzrostly meziměsíční prodeje ve státě New York o polovinu, uvedl ekonom Jonathan Smoke pro web USAToday.com. Sandy přitom zničil „jen“ 250 tisíc vozů. Smoke předpokládá, že 30 až 40 procent zničených aut bude nahrazeno zcela novými vozy.

Automobilky pochopily svou příležitost a spustily PR akce. Například Ford a Volvo nabízejí obyvatelům z postižených oblastí výrazné slevy. General Motors nabízejí slevu tisíc dolarů (22 tisíc korun).

Ameriku nyní pustoší další větrná smršť. Hurikán Irma naplno zasáhl Floridu a s menší intenzitou postupuje do vnitrozemí. Pro automobilky to znamená další možnost oživení trhu, který se meziročně propadl o více než milion vozů.

