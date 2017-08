„V Americe jsme to podělali.“ Bývalého šéfa VW může zničit jeden telefonát

Bývalý manažer německé automobilky Volkswagen Bernd Gottweis se prý už 21. července 2015 během cesty po Spojených státech dozvěděl o nelegálním softwaru, který falšoval emise u dieselových motorů.

V telefonním hovoru 27. července šéfa koncernu Martina Winterkorna informoval o zjištěních s tím, že to automobilka VW v Americe „posrala“, uvedl do protokolu Gottweis, jak napsal deník Süddeutsche Zeitung. O problému hovořil i 24. srpna s dalším kolegou Hainzem-Jakobem Neußerem, ale v obou případech se nic nestalo.

Gottweis byl přitom šéfem výboru pro bezpečnost výrobků u VW a platil za dlouholetého důvěrníka Winterkorna. Je jedním z šesti manažerů německé automobilky, které vyšetřují americké orgány. Zajímá se o něj také státní zástupce v německém Braunschweigu. Ten obvinil v rámci dieselgate 38 lidí.

Vyšetřovatelé vychází z toho, že manažeři o podvodném softwaru věděli a jsou obviněni z manipulace s trhem. Firma VW se nechce k novým obviněním vyjadřovat z důvodu probíhajícího vyšetřování.

Jak dlouho Winterkorn o skandálu věděl?

Gottweis pro VW pracoval čtyřicet let jako chemický inženýr a věděl, že pokud volá Winterkorn, jedná se o něco důležitého. Navíc mu „Wiko“ volal už v šest ráno místního času, uvedl německý deník. V té době nechtěly americké úřady povolit k prodeji nové modely VW, protože hodnoty emisí u dieselových motorů nebyly v pořádku. Některé až třicetinásobně překračovaly limity pro oxidy dusíku, jež měly podle amerických norem splňovat.

Jak to v Americe vypadá?

Proto chtěl Wiko po Gottweisovi vědět, jak se situace ve Spojených státech vyvíjí a jak se může vyřešit. Dlouholetý spolupracovník pak řekl svému šéfovi, že to koncern v Americe podělal.

I když některé výpovědi předchozích svědků nejsou pro Winterkorna povzbudivé, výpověď jeho dlouholetého důvěrníka by jej mohla přímo ohrozit, míní Süddeutsche Zeitung. Nyní se hraje o to, co přesně řekl dnešní důchodce proti VW a Wikovi.

Gottweis nyní tvrdí, že vedení VW mělo neprodleně informovat akcionáře o nesrovnalostech. Přitom až do 18. září 2015 se nic nestalo, než americké úřady zveřejnily informace o falšování emisí. Podle německých vyšetřovatelů znamená prodleva mezi 27. červencem a 18. zářím dostatečně dlouhou dobu, kdy se mělo vedení VW postavit aféře čelem. Jen v Braunschweigu akcionáři žádají po koncernu odškodnění ve výši 8 miliard eur (209 miliard korun).

Winterkorn si na telefonát sice vzpomíná, ale tvrdí, že se hovořilo jen o problémech, nikoliv o podvodu. Podle jeho verze by v případě vědomí toho, že se jedná o podvod, okamžitě jednal. Prý se jen mluvilo o problémech s emisemi. Jak to skutečně bylo, může přinést jen soudní proces. Winterkorn rezignoval na svou funkci 23. září 2015. Gottweis odešel na podzim téhož roku do důchodu.

