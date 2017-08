Do bazaru, nebo do šrotu? Desetitisíce volkswagenů čekají v USA na ortel

Volkswagen jen ve Spojených státech protiprávně opatřil na 590 tisíc automobilů s naftovým motorem podvodným softwarem, který při emisních testech aut měnil výkonnostní charakteristiku motoru tak, aby škodlivé zplodiny ve výfukových plynech klesly pod zákonnou mez. Koncern uznal svou vinu a přistoupil na pokutu 4,3 miliardy dolarů (94 miliard korun). V pátek také justice potrestala prvního z pachatelů. Soud v Detroitu poslal inženýra Volkswagenu Jamese Lianga kvůli podvodu na tři roky a čtyři měsíce do vězení a uložil mu pokutu 200 tisíc dolarů (4 370 000 korun).



Začátkem roku se jeho zaměstnavatel dohodl s americkými úřady na tom, že majitelům 487 tisíc automobilů s naftovým dvoulitrem učiní nabídku na odkup vozu nebo jeho bezplatnou úpravu. Automobilový koncern to může přijít až na 10 miliard dolarů (219 miliard korun). Další až 1,2 miliardy dolarů (26 miliard korun) VW vynaloží na úpravu nebo odkup aut s třílitrem montovaným do modelů Touareg nebo Audi Q7.