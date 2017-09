Jak se řekne keťas anglicky aneb Byznys jménem Irma

Když člověk ví, že ho nejméně jednou za rok doma přizabije hurikán, jako se děje na Floridě, může zareagovat různě. Člověk veskrze opatrný se přestěhuje někam, kde hurikány tolik nejančí. Ti ostatní se dělí do tří kategorií: první, ta nejběžnější, zahrnuje lidi, kteří nebezpečí prostě ignorují. Pak se strašlivě diví, jak to, že fouká takový vítr, a kde že mají garáž. To jsou ti, kvůli nimž kluci v uniformách nasazují životy, aby je dostali z nejhoršího někam do bezpečí.

Do druhé kategorie patří lidi, kteří se na hurikán odpovědně připravují. Riskují, že vypadají před sousedy jako blbci, protože si kupují rýži a mouku na rok dopředu, ale zaslouží si uznání; pro případ, že je hurikán nezabije, nýbrž pouze izoluje, vydrží o mouce a rýži déle než ostatní, takže kluků v uniformách jim tolik netřeba.

A konečně lidé z třetí kategorie se prostě seberou a na těch pár dnů, než se ta hrůza přežene, jedou za tetou do Wisconsinu. Riskují jen tolik, že jim za nastalého chaosu barák někdo vykrade (zbyde-li jim po té povětrnostní show jaký barák), ale životy jim zůstanou a ještě jim teta na zpáteční cestu napeče štrůdl.

Řeklo by se, že ti poslední by měli dostat metál za společenskou zodpovědnost a ti prostřední alespoň znamení palcem nahoru, kdežto ignoranty by mohl někdo upozornit, že jednají nebezpečně - nejen pro sebe, nýbrž především pro ostatní.

Hurikán Irma dorazil na Floridu. Vítr zesílil až na 215 kilometrů za hodinu

Ale kdež - je to právě naopak. Chcete si koupit vodu, abyste v průšvihu nemuseli honit Národní gardu jako nadmutu kozu? OK, kupte si; ale za čtyřnásobek běžné ceny. Tak to alespoň vedlo mnoho floridských obchodů řetězce 7 Eleven. Prodávaly čtyřiadvacet lahví neperlivé vody za čtyřiadvacet dolarů, což je o čtyřiadvacet dolarů víc, než je třeba, ptáte-li se mne, a o 18 dolarů víc, než za kolik se prodává normálně. Až když si na tu praxi lidé stěžovali (a stěžovali si až na ministerstvu spravedlnosti tempem sto telefonátů za hodinu, což je úctyhodné, uvážíte-li, že jim přitom Irma odnášela řečený barák), řekl si někdo v 7 Eleven, že to nestojí za to, a nařídil, aby vodu naopak rozdávali zadarmo. Tedy - 1600 balíků takové vody, která dohromady stojí jenom to, co je třeba k jejímu zabalení a odvezení. Inu, tak.

Ještě lepší jsou slavní online retailers, tedy internetoví obchodníci v čele s Amazonem. Firma, která pořádá mezi americkými velkoměsty soutěž o to, kdo jí dá větší daňové úlevy - pochopitelně, protože zakladatel a šéf podniku Jeff Bezos má jen něco přes 80 miliard dolarů, pročež je logické, že by jej měli sponzorovat lidé, kteří by takovou částku vydělali už za necelé dva miliony let. Tato firma se tedy rozhodla, že jí zkrátka nestojí za to trmácet se s nějakým doručováním něčeho do míst, kde hrozí, že bude foukat vítr. Na osm tisíc zásilek - většina od Amazonu, ale také od Nestlé, ReadyRefresh a dalších - tak zůstalo sedět kdesi ve skladu. Když si někdo nedovede objednat baterku nebo vodu včas, klidně taky může počkat, až hurikán přejde, že ano.

Nejlepší jsou ale letecké společnosti. Jako by nestačilo, co dělají normálně, tak pro lidi, kteří si utíkají zachránit život před Irmou, vymysleli zvláštní ceny. Podívejte, jak si s tím poradili v Delta Airlines.

Shame on you @delta. Jacking from $547 to over $3200 for people trying to evacute responsibly? #IrmaHurricane pic.twitter.com/O2nfPHQUAh — Leigh (@LeighDow) September 5, 2017

Stál lístek pět set dolarů? Stál ale teď, protože to fakt potřebujete, stojí tři a půl tisíce. Co na tom? Tak je to správně, jednou to odpovídá tržnímu mechanismu, tak o co jde?

„Nesmíme zde zapomenouti na keťasa; keťas je, kdo provozuje 'řetězový obchod', Kettengeschäft. Dnes to ví každý; ale doufáme, že jednou upadne i ta věc i to slovo v zapomenutí,“ napsal časopis Naše řeč v roce 1946. Jenže i v tehdejších neveselých dobách bylo „keťas“ sprosté slovo; dnes se tomu člověku říká marketingový stratég a je to vážený občan.

