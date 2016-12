Euro spadlo na čtrnáctileté minimum. Kvůli Fedu

Kolem 16. hodiny vykazovala jednotná evropská měna pokles o zhruba 1,1 procenta na 1,0420 dolaru. Předtím sestoupila až na 1,0395 dolaru.

Vývoj kurzu eura k dolaru od prosince 2002:



source: tradingeconomics.com

Americká centrální banka (Fed) ve středu v souladu s očekáváním trhu zvýšila svou základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu na 0,50 až 0,75 procenta. Zároveň signalizovala rychlejší tempo zvyšování úroků v příštím roce.

Fed nyní předpokládá, že příští rok přikročí ke třem zvýšením úrokových sazeb, zatímco dříve počítal pouze se dvěma zvýšeními. „To je něco, co trh neočekával,“ upozornil analytik Hamish Pepper ze společnosti Barclays. Vyšší úrokové sazby v USA posilují atraktivitu dolaru.

Barclays nyní předpovídá, že euro do třetího čtvrtletí příštího roku sestoupí na paritu s dolarem. Podle analytiků JP Morgan Asset Management by se to mohlo stát dokonce už v prvním čtvrtletí.

