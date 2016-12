EasyJet "genderově vyvažuje": chce mít aspoň 20 procent pilotek

EasyJet se o větší zapojení pilotek snaží od loňského října, kdy vyhlásilo leteckou iniciativu Amy Johnsonové, pojmenovanou po pionýrce mezi pilotkami, která v roce 1930 vůbec jako první žena sama přeletěla z Velké Británie do Austrálie a inspirovala mnoho svých následovnic.

Výsledky iniciativy se začaly rychle projevovat a během roku se počet pilotek v EasyJet zdvojnásobil. V současné chvíli jich aerolinka zaměstnává 164, z nichž 62 je kapitánek, což tvoří čtrnáct procent aktivních pilotek na celém světě.

Poměr pilotek v EasyJetu však stále tvoří jen šest procent, což je podle výkonné ředitelky společnosti Carolyn McCallové málo. „Je těžké přijít na nějakou jinou prestižní profesi, kde by byly ženy zastoupené tak málo,“ říká. EasyJet tak chce do roku 2020 dostat do pozice, kdy bude mezi jeho piloty dvacet procent žen.

Podle McCallové jsou jedním z problémů při prosazování iniciativy předsudky a stereotypy. „Myslím, že mnoho lidí má stále ještě jasné názory, kdo by měl řídit letadlo. I mezi cestujícími ženami je hluboce zakořeněno, že by ženy neměly létat,“ říká.

