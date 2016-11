Zlatý důl pro piloty. Za poloviční práci dostanou v Číně trojnásobný plat

Některé aerolinky nabízejí zahraničním pilotům roční příjem přesahující 300 tisíc dolarů (7,5 milionu korun) a také uhrazení veškerých daní. Jsou k tomu donuceni okolnostmi. „V Číně je pořád nedostatek pilotů. Nabízíme vysoké platy, protože kdybychom to nedělali, nikdo k nám nepřijde,“ přiznává Guo Jing, mluvčí aerolinky Chengdu Airlines, která sama sebe považuje za nejštědřejší čínskou leteckou společnost.

Letecký provoz nad Čínou by se měl v příštích dvaceti letech až zčtyřnásobit. Místní aerolinky patří k nejrychleji rostoucím na světě, ale domácích vyškolených pilotů je stále nedostatek. Podle expertů bude Čína v příštích dvaceti letech potřebovat ročně čtyři až pět tisíc nových pilotů. Takovou poptávku zaplňují společnosti jen velice těžko. Přestože i malé neznámé aerolinky nabízejí o 50 procent vyšší plat, než jaký dostávají například zkušení piloti u Delta Air Lines.

Řada zahraničních pilotů už se však nalákat nechala. Patří mezi ně například Jeff Graham, který dříve létal ve Spojených státech pro Southern Air, ale před rokem přešel do Šen-čenu. „Dříve jsem létal mezi 80 až 100 hodinami měsíčně. Tady nalétám 50 a přitom si vydělám třikrát tolik,“ pochvaluje si. „S rodinou jsme tady teprve rok, ale pokud to bude takto pokračovat, tak bych zůstal tak dlouho, jak to bude možné. Klidně deset i více let,“ dodává.

„Když se nějaké čínské aerolinky ptáme, kolik potřebuje pilotů, odpoví, že co nejvíc můžeme sehnat,“ říká Dave Ross, prezident společnosti Wasinc International, která se stará o nábor zahraničních pilotů do Číny.

Zatímco dříve odcházeli piloti za výdělkem do Dubaje, nyní míří do Číny. Odchod pracovní síly tak začíná představovat problém i pro světové aerolinky, které musí reagovat, aby si schopné piloty udržely. Nejmarkantněji je situace patrná ve Spojených státech. Například v American Airline si piloti loni přilepšili v průměru o 23 procent, v United Airlines letos v lednu pak o 16 procent. Za vyšší platy už lobbovali také piloti Delta a Southwest.

Na hromadný exodus to však nevypadá. Naplnění vize o snovém příjmu totiž není tak jednoduché, jak se na první pohled zdá. Už jen samotný proces získání leteckého oprávnění je v Číně značně zdlouhavý. Skládá se z podání žádosti, odcestování do Číny na písemný test, zevrubné zdravotní prohlídky a zkušebních letů. Uchazeči pak ještě musí získat pracovní povolení. Toto martyrium může ve výsledku zabrat až rok.

„Pokud chcete do Číny pouze za výdělkem, tak tu zřejmě dlouho nevydržíte,“ tvrdí Američan Doug Ward, který létá v Číně přes sedm let a pochvaluje si místní kulturu.

Čínské aerolinky se přitom nezaměřují jen na piloty. Ti totiž musejí mít v čem létat. Vzhledem k raketovému rozvoji byznysu tak letecké společnosti stojí před nutností shánět i letadlo. Už loni uzavřelo několik z nich dohodu s leasingovými společnostmi na 780 letadel za 102 miliard dolarů. V příštích dvaceti letech jich budou potřebovat dalších 6330.

