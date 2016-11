Alitalia by mohla zrušit až 2000 pracovních míst. Na změny tlačí Etihad

O možných změnách informovala s odvoláním na své zdroje agentura Reuters. Alitalia by také mohla odstavit nejméně 20 letadel a zrušit některé nerentabilní domácí a regionální linky, kde jí konkurují nízkonákladoví přepravci a vysokorychlostní vlaky. Jeden ze zdrojů upozornil, že firma zřejmě zůstane v příštích dvou až třech letech ztrátová, i když propustí zhruba šestinu zaměstnanců a odstaví letadla.

Italská vláda považuje Alitalii za strategický majetek a národní pýchu. Spekulace o propouštění přicházejí ve velmi citlivé době, jen pár dní před referendem o reformě ústavy, na kterém premiér Matteo Renzi postavil svou politickou budoucnost. Referendum se koná 4. prosince.

Alitalia uvedla, že chce představit další fázi svého plánu správní radě a zaměstnancům již brzy, do té doby nebude komentovat žádné spekulace. Společnost Etihad, která v Alitalii vlastní 49 procent akcií, se ke zprávě odmítla vyjádřit.

Aerolinky Etihad v roce 2014 investovaly do Alitalie 560 milionů eur (15 miliard Kč). Jejich investice byla součástí širší záchrany firmy v objemu 1,76 miliardy eur, kterou zorganizovala vláda. Etihad, jehož vlastníkem je vláda emirátu Abú Zabí, si chtěl účastí v záchranném programu rozšířit globální pozici napojením na čtvrtý největší cestovní trh v Evropě. Etihad rovněž slíbil, že vrátí Alitalii do zisku v roce 2017. Dva roky po podpisu smlouvy jsou však aerolinky stále ztrátové a vedení teď studuje několik možností, jak zvýšit příjmy a dostat firmu do zisku. Podle zdrojů ale zatím nepadlo žádné konečné rozhodnutí.

Mezi zvažované možnosti proto patří zrušení 700 až 2000 z celkem 12 tisíc 700 zaměstnanců. To by mohlo přivést vedení aerolinek do sporu s odbory, které v minulosti stávkovaly proti snaze snižovat náklady, a to v době rušné předvánoční sezony.