Druhá kapitola helikoptérového tendru. USA pro Prahu připravují bitevní zmije

Výrobní linky schované v několika bílých budovách podél přistávací plochy texaského letiště v Amarillu bedlivě sleduje americká námořní pěchota. Právě tady pro ni Bell Helicopter vyrábí stroje UH-1Y a AH-1Z, které se během několika let stanou hlavní vrtulníkovou platformou jednotek US Marine Corps. Celkem jich bude pěchota provozovat 160, respektive 189.

Dění v Amarillu zajímá i českou armádu. A nikoliv pouze kvůli zakázce na dvanáct víceúčelových UH-1Y Venom. Už dnes je veřejným tajemstvím, že Praha by si v budoucnu ráda pořídila i čistě bitevní helikoptéry. Pokud se rozhodne pro UH-1Y, pak AH-1Z Viper (zmije) budou logickým pokračováním. Podle výrobce jsou oba stroje z 85 procent shodné.

„Měli jsme brífink s českou armádou a letectvem, kde jsme je seznámili s oběma vrtulníky,“ popisuje Richard Harris, viceprezident Bell Helicopter pro mezinárodní vojenský obchod. Americká společnost nyní doufá, že se svou nabídkou uspěje v Polsku. Pokud by si Varšava zmije vybrala, byl by to pro Prahu další důvod, proč si vrtulník koupit taky. Obě země patří do NATO a navíc by jako sousedé mohly kooperovat i při tréninku a opravách.

Kombinaci UH-1Y a AH-1Z, jakou předvádí třeba US Marine Corps, v Česku propaguje i několik odborníků. Jedním z nich je třeba bývalý náčelník generálního štábu Jiří Šedivý, jenž se za Bell Helicopter přimlouvá. Dlužno dodat, že americký výrobce spolupráci s ním netají.

Sama česká armáda zatím o nákupu čistě bitevních helikoptér příliš nemluví. Vrásky jí dělá nepřehledný vývoj současného tendru na tucet víceúčelových strojů. V něm jsou před italskými AW139M favorizované UH-1Y Venom za 12 až 15 miliard korun. Jen pro srovnání – pokud by se Praha rozhodla i pro dvanáct AH-1Z Viper, platila by za ně bez výzbroje zhruba 17 miliard korun.

Kromě americké námořní pěchoty stroje AH-1Z Viper nepoužívá nikdo jiný, což se ale v nejbližší době změní. Bell Helicopter má dodat první bitevníky do Pákistánu. Tamější letectvo si jich celkově objednalo patnáct, součástí kontraktu je i pořízení tisícovky laserově naváděných střel Hellfire II. Cena obchodu činí 952 milionů dolarů, v přepočtu tedy 22,2 miliardy korun. Zatím ale není jasné, jestli Islámábád odebere všech patnáct helikoptér, nebo si vystačí jen s tuctem.

Co může nést AH-1Z Viper 2 střely AIM-9 Sidewinder vzduch-vzduch 16 střel AGM-114 Hellfire vzduch-země 28 laserově naváděných raket APKWS 76 neřízených raket Mk-66 650 nábojů do integrovaného kanonu M-197 32 světlic (flérů) LUU-2 k osvětlení cílů 4 přídavné nádrže (každá po 300 litrech) Obvyklá konfigurace: 8 střel Hellfire, 14 raket Mk-66, 650 nábojů do kanonu

Zdroj: US Marine Corps

