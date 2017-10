Jak uklidnit pilota vrtulníku? Kávou a popcornem

Po práci do vln oceánu na surfu, když je sníh, tak zase se snowboardem do hor. Třicetiletá Catherine se baví stejně jako většina jejích vrstevníků v Kalifornii. Jen s tím rozdílem, že do neoprénu či zimní bundy se převléká z vojenské kombinézy. Pátým rokem pilotuje vrtulníky UH-1Y Venom operující pod znaky US Marine Corps.

“Mám za sebou čtyři zahraniční operace, byla jsem v Japonsku, Jižní Koreji anebo jako humanitární pomoc v Nepálu po zemětřesení,” popisuje zkušenosti v brífinkové místnosti své letky HMLA-469. Za jejími zády na stěně visí nepřehlédnutelný obraz. Zachycuje venom a bojový stroj AH-1Z Viper při průletu kolem budov newyorského Světového obchodního centra. Malba všem připomíná, že skvadrona vznikla při reorganizaci vojska po útocích na dvojčata v září 2001.

“Hlavní je tady popcornovač a stroj na kafe. Tohle jsou jedny z nejdůležitějších potřeb pilotů,” směje se kapitánka. A k dobru dá několik slovíček v češtině. Naučila se je buď od kolegů, kteří sloužili s českými vojáky v Kábulu, nebo od svých příbuzných pocházejících z Varšavy.

Přestože je Catherine teprve třicet, patří mezi nejzkušenější vojáky své letky sídlící na obří základně Camp Pendleton u San Diega. Ročně nalétá zhruba 300 hodin, jako instruktorka má navíc na starosti výcvik začátečníků. V simulátoru i ve vzduchu.

Catherine létá ve stroji UH-1Y Venom. Tedy ve stejné helikoptéře, kterou by Washington rád prodal i české armádě. Nabízí se otázka, jestli vrtulníky sestrojené speciálně podle přání americké námořní pěchoty a pro její expediční mise nejsou pro malou středoevropskou zemi bez moře a lodí zbytečné a až příliš dobré.

“Nemyslím si,” reaguje pilotka. “V Japonsku i Koreji jsme bez potíží dlouhodobě operovali ze země. Navíc z Kalifornie často létáme na cvičení do Arizony, kde nelétáme nad vodou, ale v horách, kde je prach i sníh,” doplňuje.

Washington a Bell Helicopter by dvanáct venomů za 12 až 15 miliard korun Praze chtěli dodat i proto, že otevřou dveře k dalšímu tendru. Pokud bude české vojsko používat víceúčelové UH-1Y, zbývá už jen malý skok, aby si přikoupilo i čistě bitevní stroje AH-1Z Viper. Oba vrtulníky používají stejné systémy i avioniku, podle výrobce je pouze 15 procent součástek rozdílných.

Takový scénář ovšem nechtějí dopustit evropské zbrojovky. Italské Leonardo například osekalo cenu nabídky tuctu helikoptér AW139M k pěti miliardám korun. Jak se ale nakonec zakázka vyvine, rozhodne až nová vláda. Ministr Martin Stropnický (ANO) si už komplikovaným tendrem nechce znepříjemňovat svůj konec v čele obrany.

