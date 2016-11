Do Ruska se vracejí západní investice

Během prvních 9 měsíců letošního roku narostly investice zahraničních firem v Rusku na 8,3 miliardy dolarů (více než 212 miliard korun). Za celý loňský rok přitom výše zahraničního kapitálu proinvestovaného na území Ruské federace činila jen 5,9 miliardy dolarů (151 miliard korun).

Jak píše agentura Bloomberg, jsou to hodnoty, které jsou stále nižší než před zhoršením ruských vztahů se západem kvůli eskalaci ukrajinského konfliktu. Kromě uvalených sankcí se pak na ruské ekonomice podepsal i pokles cen ropy a oslabení rublu, který se propadl zhruba o polovinu. Střední třída v Rusku se pak podle údajů Sberbank zmenšila o 14 milionů lidí.

Vývoj ruského HDP mezi lednem 2014 a 2016



Zdroj: tradingeconomics.com

Podle zprávy nadnárodní auditorské firmy EY v roce 2015 narostl počet projektů na území Ruské federace přímo financovaných ze zahraničí o 61 procent na 201. Navzdory sankcím západní Evropa i v Rusku nadále zůstala největším zahraničním investorem.

Vráti se Rusko k růstu?

Růst ruské ekonomiky sice není závratný (podle odhadů Světové banky by měl HDP klesnout o 0,6 procenta), nicméně investoři věří (i vzhledem k výsledkům voleb v USA) v lepší časy. „Od ruské ekonomiky se očekává, že se vrátí k růstu,“ říká Frank Schauf, šéf Asociace evropských podniků v Moskvě. S tím, že se ruští spotřebitelé již brzy proberou, počítají řetězce Leroy Merlin a Ikea. Do nových prodejen a skladů v Rusku by Ikea měla během příštích pěti let investovat 1,6 miliardy dolarů (41 miliard korun). Leroy Merlin pak ve stejném období plánuje v Rusku utratit 2 miliardy eur (54 miliard korun). Spolu s tím v Rusku staví novou továrnu i farmaceutický koncern Pfizer. Podle webu Russia Behind the Headlines přitom těží ze spojenectví s místní společností Rusnano.

Svou produkci v Rusku navyšuje i americký cukrářský koncern Mars. Podle serveru confectionerynews by ve své továrně na žvýkačky Wrigley v Sankt Peterburgu měl proinvestovat 9 milionů dolarů. V Sankt Peterburgu otevřela na podzim novou továrnu v hodnotě 60 milionů dolarů i Ikea. Zároveň s tím odkoupila i pozemek pro třetí velký obchod s nábytkem v zemi poblíž města.

Přehled čistých zahraničních investic v Rusku mezi červnem 2013 a 2016 v milionech dolarů



Zdroj:tradingeconomics.com

„Tohle je správná chvíle pro investici,“ sdělil Bloombergu Walter Kadnar, hlava ruské pobočky Ikea s tím, že „silně věří v potenciál ruského trhu v dlouhodobém výhledu“. Během několika let chce Ikea až 80 procent produktů nabízených na místním trhu vyrábět přímo v Rusku.

Podle Alexise Rodzianka, prezidenta Americké obchodní komory v Rusku odrazovalo z velké míry zahraniční investory politické napětí. Některé společnosti jako například General Motors v reakci na vyostřující se vztahy omezily své místní operace. To by se nyní s nástupem Donalda Trumpa do křesla prezidenta USA mohlo změnit. „Trump má otevřenější přístup. Je evidentní, že zde existuje prostor pro zlepšení a to je nadějné samo o sobě,“ dodává.

Přečtěte si, co si od Trumpova vítězství slibuje ruský prezident Putin:



Putin: Trump potvrdil ochotu normalizovat vztahy Ruska a USA





O investičních a obchodních zájmech Ruska čtěte více:

Polské cargo chce spolupracovat na výstavbě nové Hedvábné stezky

Ožívá gigantický projekt nové Hedvábné stezky. Pohltit má na bilion korun

Vítězství Trumpa nakoplo i ruské finanční trhy