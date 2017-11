„Jednání se vedou zhruba půldruhého měsíce. Prodej může být velice rychlý,“ uvedl pod podmínkou anonymity jeden z akcionářů plzeňské firmy s tím, že Škodovka by mohla být v Křetínského rukou do konce roku. „Prodejem by se vyřešily také určité neshody mezi současnými akcionáři,“ doplnil.

Škodu Transportation tak nakonec nezíská ani čínský výrobce vlaků CRRC, německý Siemens ani žádný jiný konkurent. Šéf Energetického a průmyslového holdingu (EPH) Daniel Křetínský se zatím k transakci nevyjádřil.

Hlavními akcionáři Škody Transportation jsou Tomáš Krsek, Michal Korecký, Marek Čmejla a Jiří Diviš. Poslední dva jmenovaní na jaře formálně převedli své podíly na příbuzné. Menší podíly ve firmě drží ještě šestice top manažerů. Zatím však není jisté, zda prodají celou firmu, nebo si část akcií ponechají.

Jisté není ani financování transakce, na kterém se vedle Křetínským ovládaného EPH budou zřejmě podílet i další strany. Hodnota transakce se podle oslovených finančníků přehoupne přes deset miliard korun.

Z pohledu Daniela Křetínského, který se v žebříčku týdeníku Euro Top miliardáři 2017 umístil na čtvrtém místě s majetkem 47,5 miliardy korun, se nákupem nabízejí zajímavé synergie. Finančník už prostřednictvím holdingu EP Industries vlastní společnost Elektrizace železnic Praha a výrobce autobusů SOR. Ten již několik let spolupracuje s plzeňskou Škodovkou při výrobě trolejbusů. Do rozsáhlého firemního impéria Daniela Křetínského náleží také železniční dopravce EP Cargo.

Jak již dříve týdeník Euro informoval, Škoda Transportation je oslabena kvůli vysokým výplatám zisků. Současní majitelé, kteří podnik vlastní od počátku roku 2011, si z firmy vyplatili dividendy ve výši 19,7 miliardy korun. Stahování peněz z podniku bylo natolik vydatné, že převýšilo zisky vytvořené ve sledovaném období.

