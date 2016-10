Číňané chtějí dostavět Dukovany. Údajně bez výběrového řízení

„O tom, že by to mělo být bez výběrového řízení, nevím. Rozhodně na to nejsme připraveni,“ uvedl Mládek po dnešní poradě ekonomických ministrů se zástupci odborů a zaměstnavatelů. Připustil, že teoreticky takový postup ale možný je. Podle něj se tímto způsobem staví například elektrárna Paks v Maďarsku. Dostavbu tamní jaderné elektrárny provádí ruská společnost Rosatom.

Vládní zmocněnec pro jadernou energetiku Ján Štuller v srpnu uvedl, že jednání s možnými dodavateli technologie pro stavbu nového dukovanského bloku začínají. Osloveni podle něj byli dodavatelé v šesti zemích - ve Francii, Rusku, USA, Japonsku, Jižní Koreji a v Číně. Celkem má jít o deset projektů firem, některé z toho jsou mezinárodní. Odpovědi česká strana podle dřívějších informací očekává do konce října.

Podle Štullera mají přípravy na stavbu nového jaderného bloku Dukovan zpoždění tři až čtyři roky, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová pak minulý týden hovořila o zpožděním zhruba dvouletém. Současné zpoždění ve výstavbě nových jaderných bloků v Česku by ale podle ní mohla odstranit změna legislativy, která by urychlila povolovací proces.

Vláda loni v červnu schválila Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky v ČR. Počítá s výstavbou jednoho jaderného bloku v Dukovanech a jednoho bloku v druhé tuzemské jaderné elektrárně v Temelíně s možností rozšíření na dva bloky v obou elektrárnách. Jako první by stavba měla začít v Dukovanech. Stále ale zbývá dořešit obchodně-dodavatelský model výstavby.

Elektrárna Dukovany má celkový instalovaný výkon 2040 megawattů (MW). Při plném provozu pokrývá pětinu spotřeby elektřiny v Česku. Kvůli nekvalitním rentgenovým snímkům v dokumentaci začali odborníci od loňského září v blocích elektrárny kontrolovat sváry. V důsledku neplánovaných odstávek klesly minulý rok dodávky elektřiny z Dukovan o 18 procent na 12,6 terawatthodiny (TWh). Nižší výrobu má elektrárna kvůli delším odstávkám i tento rok.

Majitel obou tuzemských elektráren, energetická společnosti ČEZ, zrušila v dubnu 2014 tendr na dostavbu dalších dvou bloků v Temelíně. Důvodem bylo, že vláda na stavbu neposkytla státní garance. Stavba nových bloků měla být podle původních plánů dokončena v roce 2025 a odhady nákladů se pohybovaly mezi 200 a 300 miliardami korun.

