Temelín má začít opět vyrábět. Odstaven byl skoro dva měsíce

Odstávka druhého bloku byla vyvolaná potřebou změnit nastavení ucpávek turbíny a upravit část systému drenáže v nejaderné části parogenerátorů. „Práce jsou hotovy, máme za sebou také tlakové zkoušky, kterými se ověřuje těsnost technologie,“ uvedl Sviták.

Výkon reaktoru operátoři zvyšují pozvolna, řádově to trvá hodiny. Na 30 procentech se proces pozastaví. „Provedeme zkušební jízdy s turbínou a od jejich výsledku se bude odvíjet další postup,“ doplnil Sviták. Začít vyrábět elektřinu by měl druhý temelínský blok při padesátiprocentním výkonu reaktoru. Toho by měl podle aktuálních předpokladů dosáhnout do konce tohoto týdne.

První blok je plánovaně odstaven z důvodu výměny paliva od konce srpna. Aktuálně běží sedmý týden odstávky. Z reaktoru je vyvezeno a zkontrolováno všech 163 palivových souborů. Do skladu v areálu elektrárny dorazily čtyři kontejnery s použitým palivem. Vedle toho pokračují kontroly turbíny a bezpečnostních systémů. Výroba v bloku by měla být obnovena v polovině listopadu.

Jaderná elektrárna Temelín vyrobila první elektřinu v prosinci 2000. V současnosti je největším zdrojem výroby elektřiny v České republice. Svojí produkcí kryje pětinu spotřeby celé země. V roce 2015 vyrobila 14,23 miliardy kWh elektrické energie. Jižní Čechy by s elektřinou z Temelína vydržely 4,5 roku, domácnostem v celé republice by pak vystačila na jeden rok.

