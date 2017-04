Američané chtějí zastavit prodej OKD. Za firmu prý nabízejí půl miliardy

Konsorcium, jehož byla Alcentra součástí, podalo 1. března v souladu s pravidly výběrového řízení nabídku na odkup veškerého provozního majetku OKD za kupní cenu dosahující minimálně 540 milionů korun. „Navržená kupní cena je výrazně vyšší, než kterou mohla společnost OKD a její věřitelé za daných okolností očekávat,“ stojí v dopise Sobotkovi, jehož znění má týdeník Euro k dispozici.

Téměř okamžitě po podání nabídky se však zástupci OKD, odboráři a také někteří představitelé ČSSD začali v médiích o zájemcích (vedle konsorcia zahrnujícího Alcentru se jednalo ještě o skupinu EP Industries ovládanou Danielem Křetínským) vyjadřovat velmi nelichotivě. Někteří se dokonce nechali slyšet, že je nepřijatelné, aby společnost OKD měla zahraničního vlastníka.

Následně vstoupilo do hry ministerstvo financí vedené Andrejem Babišem, které začalo prosazovat jiné řešení než férové dokončení soutěže. Doly a další majetek má na Babišovo přání koupit státní podnik Prisko, a sice za 79,6 milionu korun.

„Pokud by snad výsledkem výběrového řízení měla být skutečnost, že OKD bude prodáno státnímu subjektu, který se výběrového řízení vůbec neúčastní, a to za horších podmínek, než nabízí náš klient, pak náš klient nebude mít jinou možnost, než zvážit další prostředky obrany svých oprávněných zájmů, a to i prostřednictvím mezinárodní arbitráže,“ uvádí dále zástupce Alcentry v dopise premiérovi.

Dopis přichází těsně před dnešním večerním jednání Sobotkova kabinetu. Kromě jiných bodů je na programu právě i schválení odkupu OKD státním podnikem Prisko.

