Lufthansa zruší v pátek kvůli stávce dalších 830 letů

Odborový svaz Vereinigung Cockpit (VC) původně vyzval více než 5000 pilotů jen ke čtyřiadvacetihodinové stávce kvůli tomu, že jim za posledních pět let nebyl zvýšen plat. Později odborová centrála, která požaduje zvýšení platů pilotů celkem o 22 procent, protest rozšířila na další dva dny.

Už ve středu Lufthansa zrušila 876 spojů, což je zhruba polovina z asi 1800 letů, které běžně vypraví každý den. Dnes vypadlo dokonce 912 letů. Za všechny tři dny protestu jeho dopady pocítí podle odhadů společnosti zhruba 315.000 cestujících. Páteční omezení by se podle předchozích informací prakticky nemělo dotknout dálkových spojení.

Rušit se znovu budou i lety do České republiky a zpět. Ve středu a dnes odpadly čtyři páry letů mezi Prahou a Frankfurtem nad Mohanem s příletem do české metropole v 10:10, 13:45, 17:55 a 22:50 SEČ. Dále dopravce zrušil spoj mezi Prahou a Mnichovem (přílet do Prahy ve 12:40 a následný odlet ve 13:15 SEČ).

V pátek budou zrušeny dva lety z Mnichova s příletem do Prahy ve 12:40 a v 19:40 a čtyři lety z Frankfurtu s příletem do Prahy v 10:10, 13:45, 17:55 a 22:50. Poslední spoj měl plánovaný návrat do Frankfurtu v sobotu v 06:55. Uvedla to mluvčí Letiště Václava Havla Marika Janoušková.

Vedení Lufthansy, kterou každý den stávky přijde na zhruba deset milionů eur (270 milionů korun), vnímá požadavky pilotů jako přehnané. Společnost argumentuje tím, že piloti vydělávají už teď více než je běžné v jiných aerolinkách, a také závazky vůči ostatním 120 tisíc zaměstnanců. Pilotům firma nabízí jednání, které by vedl zprostředkovatel. Odboráři ale požadují, aby Lufthansa nejprve navrhla zvýšení platů, které by podle nich mohlo být základem rozhovorů.