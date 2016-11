Také ve čtvrtek zruší Lufthansa téměř tisícovku letů

Lufthansa, která běžně vypraví přibližně 1800 letů denně, kvůli stávce už dnes zrušila 876 spojů, ve čtvrtek jich bude ještě o 36 více. Protest tak celkem za oba dny pocítí asi 215 tisíc cestujících. Piloti Lufthansy stávkují od dubna 2014 již počtrnácté.

V České republice budou stejně jako ve středu i ve čtvrtek zrušeny čtyři páry letů mezi Prahou a Frankfurtem nad Mohanem s příletem do Prahy v 10:10, 13:45, 17:55 a 22:50. Poslední zrušený spoj se měl podle harmonogramu do Německa vracet ve čtvrtek v 06:55. Dopravce zrušil také spoj mezi Prahou a Mnichovem (přílet do Prahy ve 12:40 a následný odlet v 13:15), sdělila mluvčí pražského Letiště Václava Havla Marika Janoušková.

Dále čtěte:

Piloti Lufthansy zahájili stávku, společnost ruší 876 letů

Air France reaguje na nižší tržby. Vytvoří nízkonákladovou společnost

Brexit, stávky a obavy z terorismu sráží byznys easyJetu