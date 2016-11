Piloti Lufthansy zahájili stávku, společnost ruší 876 letů

Odborový svaz Vereinigung Cockpit (VC) vyzval více než 5000 pilotů ke stávce kvůli tomu, že jim posledních pět let nerostly platy. Odbory, podle nichž za tu doby největší německé aerolinky vydělaly kolem pěti miliard eur (135 miliard korun), požadují výrazné zvýšení platů pilotů. Vedení společnosti to odmítá. Stávce se v úterý snažilo ještě zabránit, německé soudy ale odmítly vydat předběžné opatření. Piloti poté původní 24hodinovou stávku prodloužili o jeden den.

Lufthansa dnes kvůli stávce zruší prakticky polovinu svých linek. Společnost sice uvedla, že uskuteční 2124 letů. V tomto čísle jsou ale započtené i lety společností jako Austrian Airlines, Brussels Airlines nebo Swiss, které spadají pod koncern Lufthansy. Samotná Lufthansa normálně vypraví asi 1800 letů denně. Dnes jich musela 876 zrušit, 51 z nich jsou mezikontinentální lety.

Omezení se dotknou i Česka. Zrušeny mají být čtyři páry letů mezi Prahou a Frankfurtem s příletem do Prahy v 10:10, 13:45, 17:55 a 22:50 SEČ. Poslední zrušený spoj se měl podle harmonogramu do Německa vracet až následující den, tedy ve čtvrtek v 06:55 SEČ. Dále dopravce zrušil na dnešek spoj mezi Prahou a Mnichovem (přílet do Prahy ve 12:40 a následný odlet ve 13:15 SEČ). ČTK to v úterý řekla mluvčí pražského Letiště Václava Havla Marika Janoušková.

Stávka v úterý postihla i několik desítek spojení nízkonákladové divize Lufthansy Eurowings. Protesty pilotů Lufthansy přijímala v minulosti velká část německé veřejnosti s nelibostí, mimo jiné kvůli výši platů, které piloti již dnes mají. Nástupní plat pilotů u Lufthansy činí i s příplatky 73.000 eur ročně (téměř dva miliony korun), piloti na vrcholu kariéry vydělávají s příplatky až 255.000 eur ročně (6,8 milionu korun). Průměrný roční plat se přitom v Německu pohybuje kolem 32.650 eur (883.000 korun).

Dále čtěte:

Za tři týdny o miliardu chudší. EasyJet počítá ztráty po brexitu

Servis „vládních“ airbusů za půl miliardy obstará firma Glomex MS