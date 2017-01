5 pádů a milníků na trzích v roce 2016

1. Čínský sešup

Akciový trh v nejlidnatější zemi světa měl za sebou dosti turbulentní rok 2015. Čínské autority proto přispěchaly s řešením a od 1. ledna 2016 zavedly nová opatření, která měla za cíl omezit kolísavost tamních trhů. V praxi se opatření objevila velmi záhy. O tři dny později, kdy přišel první obchodní den nového roku, se index Shanghai Composite propadl o 6,9 procenta. Shenzhen Composite (zaměřený více na technologické akcie) zažil dokonce největší pokles od finanční krize.

Příčina pádu zůstává nejasná, píše deník Financial Times. Možná se jednalo o korekci obchodů z konce předešlého roku (trhy ho končily na vrcholu a řadu měsíců se mluvilo o bublině). Propad ovšem nadále pokračoval a do konce ledna Shanghai Composite už ztrácel 23 procent. V průběhu roku pak ztráty částečně smazal, stále je však mnohem níže, než byl v roce 2015.

Letošní vývoj indexu Shanghai Composite:



source: tradingeconomics.com

2. Ropné dno

K radosti ropného průmyslu - od těžařů po obchodníky - dlouhé období propadu cen ropy letos skončilo. Černá komodita se odrazila ode dna, na které spadla ve druhé polovině ledna. Tehdy ropa Brent stála pouze 27,88 dolaru za barel, dnes je skoro o 30 dolarů výše díky dohodě kartelu OPEC i nečlenských zemí včetně Ruska o omezení těžby. Radovat se z toho mohou těžaři v Rusku, Saúdské Arábii, ale také producenti ve Spojených státech. Tedy ti „přeživší“, i letos totiž došlo k několika bankrotům řady velkých firem.

Letošní vývoj ceny ropy Brent:



source: tradingeconomics.com

3. Trumpův bumerang

Carl Icahn, slavný miliardář, investor a poradce Donalda Trumpa, opustil brzy jeho slavnostní večírek po vítězství v prezidentských volbách. Vycítil totiž, že je třeba investovat do akcií. A zcela správně, na rozdíl od jiných investorů a odborníků, kteří týdny před volbami předvídali, že případný Trumpův úspěch pošle akcie dolů. Obavy z protekcionistické politiky republikánského kandidáta se nevyplnily – naopak na trzích zavládlo přesvědčení, že plánované obří investice do infrastruktury, které Trump slíbil krátce po zvolení, a zřejmě i škrty daní nakopnou americkou ekonomiku. Icahn investoval do akcí miliardu dolarů a lituje jediného - že neutratil ještě více.

Burzovní indexy sice nejprve po vyhlášení výsledků skutečně klesly, posléze však ve tvaru bumerangu obrátily a den skončily v zisku. Zahájily tím úctyhodnou cestu vzhůru, která je vynesla k mnohaletým rekordům a růst pokračuje dodnes.

Letošní vývoj indexu DJIA:



source: tradingeconomics.com

4. Zlomená libra

Pády měn nebyly letos výjimečné: po Trumpově výhře se propadlo mexické peso, své si zažila i turecká lira. Netypicky se ale letos houpaly i významné měny. Britská libra zvládla hned dva propady.

K tomu prvnímu došlo logicky 24. června, kdy Britové v referendu rozhodli – pro trhy překvapivě – odejít z Evropské unie. A protože brexit investoři nečekali, jejich strach a obavy se silně promítly do britské měny, která se zřítila během prvního dne o více než 11 procent na 31leté minimum. Své ztráty již nenapravila. Druhý pád přišel kolem půlnoci 7. října, trval jen ovšem velmi krátce a libra se z něj po pár minutách zotavila. Za propadem údajně mohly být chybné příkazy jednoho obchodníka v Asii.

Letošní vývoj kurzu libry k dolaru:



source: tradingeconomics.com

5. Dluhopisy v záporu

Nekonvenční politika centrálních bank, nízká inflace a politická nejistota - to všechno jsou faktory, které letos ponižovaly výnosy státních dluhopisů tak dlouho, až se v řadě případů dostaly do červených čísel. Už na začátku roku spadly do minusu výnosy 10letých japonských bondů. Úplně nejníže se nacházely výnosy během léta, kdy objem vládních dluhopisů se záporným výnosem dosahoval 13 bilionů dolarů (asi 330 bilionů korun).

Desetiletý německý bond se dostal do záporu jako první ze zemí eurozóny v červnu, kdy reagoval na velkou nejistotu trhů způsobenou brexitem. Na konci roku však již došlo k návratu do „normálu“, výnosy 10letých bondů všech zemí (kromě Švýcarska) jsou v plusu, v minusu zůstávají jen krátkodobější dluhopisy.

Letošní vývoj výnosu z 10letého dluhopisu Německa:



source: tradingeconomics.com

