Kde jsou pravidla regulace? Předání moci na ERÚ doprovázejí konflikty

Novou vlnu sporů odstartoval Krejcarův dopis Vitáskové z 22. července, ve kterém se dožaduje předání materiálu o zásadách cenové regulace v elektroenergetice a plynárenství pro období od ledna 2019. Jedná se o vzorce a postupy, na jejichž základě ERÚ stanovuje výši plateb za distribuci elektřiny a plynu pro všechny skupiny zákazníků od těžkého průmyslu po domácnosti.

Jenže Vitásková přiznala, že práce na tomto zásadním materiálu ještě ani nezačaly. „V této souvislosti opakovaně upozorňuji, že pátá regulační perioda začíná dnem 1. ledna 2019, a tudíž je naprostý dostatek času pro řádnou přípravu příslušných dokumentů,“ uvedla Vitásková v odpovědi Krejcarovi.

Nebyla by to Vitásková, aby nepřidala dávku osobních útoků. Napsala otevřený dopis premiéru Bohuslavu Sobotkovi, který je zveřejněn na webu úřadu a kde jmenování Krejcara do Rady ERÚ prohlásila za „plivnutí do tváře slušným občanům“. Také připomněla, že Krejcarovi v březnu 2012 ukončila pracovní poměr na ERÚ kvůli odpovědnosti za neoprávněně vysoké výkupní ceny pro solární elektrárny.

Stopa ke kauze Zdeněk-Sun a Saša-Sun

Podle informací webu Euro.cz je však příčina nevraživosti Vitáskové vůči Krejcarovi jiná. Byl to právě Krejcar, kdo měl 31. prosince roku 2010 výhrady ke stavu dokončenosti solárních elektráren Saša-Sun a Zdeněk-Sun na Chomutovsku. Nechtěl jim vydat licenci, ale tehdy ho přehlasovali jiní úředníci ERÚ. Později se Krejcar pokoušel platnost udělených licencí zpochybnit.

Poté, co do čela regulačního úřadu v srpnu 2011 nastoupila Alena Vitásková, se však podobné snahy nesetkávaly s její podporou. Právě naopak. Nová šéfka ERÚ učinila vše proto, aby licenci chomutovským elektrárnám zachránila. Důvod? Vitásková se osobně zná se Zdeňkem Zemkem, který obě sporné elektrárny vlastní.

Zmíněná kauza se dostala až ke Krajskému soudu v Brně, který v únoru loňského roku vynesl vysoké, i když zatím nepravomocné tresty. Vitáskové soud za zmanipulované řízení o licencích udělil trest odnětí svobody na 8,5 roku, i když zatím nepravomocně. „Přitěžující okolností je výše škody, která dosahuje téměř dvou miliard korun,“ uvedl tehdy státní zástupce Radek Mezlík, který měl kauzu na starosti.

