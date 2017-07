Odcházení Aleny Vitáskové. Kontroverzní šéfka ERÚ za sebou nechává spoušť

Nenápadný státní úřad sídlící napůl v Praze a Jihlavě se za úřadování Vitáskové stal centrem pozornosti. Dlužno dodat, že často v nepříliš pozitivním světle. „Kdybych to měl charakterizovat jedním slovem, použil bych slovo konflikt. Od nástupu Aleny Vitáskové do úřadu přibylo konfliktů mezi ERÚ, zástupci profesních sdružení, zástupci firem, ale i se státní správou. Chvílemi to působilo dojmem, že je vedení ERÚ ve válečném konfliktu s celým okolním světem,“ poznamenal bývalý člen představenstva ČEZ Ivo Hlaváč, který měl na starosti mimo jiné komunikaci s regulačním úřadem.

Chyby a aféry, které Vitásková během šestiletého působení na regulačním úřadě způsobila, by vystačily na knihu. Už výběr Vitáskové do čela úřadu v červenci roku 2011 představoval pro manažery energetických firem i další pozorovatele nemalý šok. Obecné přesvědčení bylo, že ERÚ dále povede tandem Josef Fiřt – Blahoslav Němeček. Jenže s podporou všemocné vedoucí kanceláře premiéra Petra Nečase Jany Nagyové se na Fiřtovo místo protlačila bývalá šéfka Transgasu a Pražské teplárenské Vitásková.

Chvíli byl klid, až v závěru listopadu 2011 to vypuklo. Vitásková odvolala z funkce místopředsedy úřadu Blahoslava Němečka. Ten na úřadě pracoval již od jeho vzniku v roce 2001 a byl hlavním odborným garantem kvality jeho fungování. Následně nechala rozhlásit, že „kdo Němečka zaměstná, tak si v energetice ani neškrtne“.

Na počátku roku 2012 se strhla lavina výpovědí a odchodu šéfů jednotlivých odborů i dalších klíčových figur úřadu. Některá oddělení se doslova vylidnila. Mezi zbývajícími zaměstnanci zavládla atmosféra strachu.

