Trump jako startér inflace

Stačí přitom jen očekávání trhů, že podobné kroky učiní, aby se naplnila. Před dekádou evropští a američtí politici podpořili biopaliva, což vedlo k růstu cen kukuřice, ale i dalších potravin. Částečně kvůli spekulacím vyvolaným politickou podporou biopaliv. Od března 2007 pak během roku podle OSN vyletěly ceny potravin na celém světě v průměru o 57 procent.

Trumpovy předvolební sliby a jeho zvolení už proto způsobily růst cen mědi, která jen během dnešního dne zdražila o 4,2 procenta. Zdražuje rovněž zinek a nikl. Přestože reálný dopad růstu poptávky ze strany amerického státu může být malý, je zde výrazný signál, který podnítí spekulanty, a tak povzbudí i ceny komodit.

Nižší daně pak zvýší čisté příjmy americkým domácnostem, což by se společně s ekonomickým růstem a zvyšováním mezd mohlo odrazit na vyšší spotřebě. Zvýšená poptávka v obchodech by tlačila na růst cen v obchodech.

Přečtěte si další komentáře autora:

I poražený Trump může poslat trhy dolů

Jednooký mezi slepými králem

Ziskovost bank dosáhla vrcholu

A na to by musela reagovat americká centrální banka Fed. Ještě před volbami se odhadovalo, že zvýší sazby pravděpodobně v prosinci. Vzniklá politická nejistota sice může růst sazeb oddálit, ale o to větší šok hrozí napřesrok, kdy by centrální bankéři mohli být donuceni zvyšovat sazby rychleji, než by chtěli.

Zdražování peněz v USA by však mělo dopady na celý svět a zejména na rozvíjející se trhy, kde si firmy i celé státy půjčují právě v americké měně. Splácení jejich dluhů by se tak rychle prodražilo, což by vedlo k rozkolísání těchto ekonomik.

V minulých letech, kdy sazby držel Fed na nule, se totiž zadlužení firem ale i řady států dramaticky zvýšilo. I malé zdražení peněz tak při obrovské finanční páce a ekonomické nebo odvětvové stagnaci (příkladem je stále těžba ropy a celá energetika) může řadě společností způsobit obří problémy.

Investoři by však při problémech mohli velice rychle začít stahovat peníze z emerging markets a ukládat je do bezpečného dolarového přístavu, což by rozvíjející se ekonomiky ještě více poškodilo.

Velice rychle tak může být ve světě inflace více, než by si všichni včetně centrálních bankéřů přáli.

Čtěte další články na téma amerických voleb:

Kyvadlo se vrací

Moskva přiznala kontakty s Trumpovým volebním štábem