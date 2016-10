I poražený Trump může poslat trhy dolů

„Řeknu vám to včas. Zatím vás nechám v nejistotě. Ok?,“ odpověděl Trump na moderátorovu otázku, zda se zaváže přijmout výsledky voleb. Tím sice rozladil i své podporovatele z řad prominentních republikánů, ale zároveň zvýšil nejistotu ohledně voleb.

Zvláště v případě těsného výsledku by se totiž klidně mohla zopakovat situace z roku 2000, kdy se při souboji George W. Bushe a demokratického viceprezidenta Ala Gora museli dokonce přepočítávat hlasy na Floridě. Přepočítávání bylo nakonec fakticky zastaveno až Nejvyšším soudem, který za to byl hlasitě kritizován kvůli „politickému verdiktu“.

Pokud by se podobná situace opakovala, dá se jistě čekat, že Trump bude hrát tvrději než Gore před šestnácti lety. Zcela nepochybně by využil veškerý právní arzenál, který by byl k dispozici. Nejistota na finančních trzích by tím ovšem dramaticky vzrostla, což by mělo nepříznivý dopad na ceny akcií, měn či kupříkladu dluhopisů.

V každém případě by proto bylo lepší, aby vítězný kandidát, ať už to bude kdokoliv, vyhrál s velkou převahou, která by zabránila zpochybňování voleb kteroukoliv stranou.

