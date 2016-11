Kyvadlo se vrací

Trumpovo vítězství není ničím jiným než takovým pohybem. Západní svět tlačený levicovými aktivisty z různých think tanků, nevládních organizací a spolků v rozporů s denními starostmi a vůlí velké části voličů tak daleko doleva, že evidentně ztrácel demokratickou legitimitu, se prostě nyní začíná vracet zpět.

To je ten zásadní vzkaz amerických voleb, jakkoli můžeme pochybovat o osobnostních vlastnostech nového nejmocnějšího muže planety a obávat se chyb, které ve své politické nezkušenosti a osobní neovladatelnosti je schopen spáchat. Z nich jako nejhorší se pak nyní jeví protekcionistické vize poškozující světový obchod. Ale ono se nic nejí tak horké, jak se v předvolební kampani navaří.

Američtí voliči měli nakonec dost stavu, v němž volili jednou Losnu a podruhé Mažňáka a stejně jim nakonec vládly pořád stejné feministické spolky, antirasistické bojůvky, klimatičtí panikáři, homosexuální aktivisté a bojovníci za lidská práva zvířat a jejich problémy nikoho nezajímaly. Zřejmě až tak dost, že když jim to slíbila i nepochybně dost bizarní postava jako Donald Trump, vydali se za ním.

Evropa je v šoku a její východní okraj se nyní obává oslabení soudržnosti NATO a ztráty bezpečnosti zemí ležících v blízkosti Ruska. Je to obava do značné síly lichá. Udržet pevné spojenectví s Evropou je zcela elementárním zájmem Ameriky. Trump bude ale jasně a zřetelně žádat, aby za svobodu a demokracii neumírali jen američtí mariňáci a neplatil to všechno jen strýček Donald. A přitom musel sledovat každou chvíli antiamerickými náladami zmítané evropské politiky, kteří místo na vlastní obranu přispívají hnutí Hamás prostřednictvím palestinské samosprávy na munici.

Prostě dobré přátele dělají dobré účty a řeč už o tom měla být dávno. Nemuselo se čekat na Trumpa. Je samozřejmě otázkou, jestli to jsou evropské politické elity schopny pochopit. Jinak se totiž bude muset čekat na evropské „Trumpy“ a může to být drahé.

